НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 09.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:25 ОБРАТ! ФБР не успя да докаже, че Епстийн е оглавявал група за трафик на хора14:09 Т. Стойчев: Мафиотската престъпност проникна до най-високите нива на властта13:51 Полицията с извънреден брифинг за случая „Петрохан“ (ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО)13:51 Недялко Недялков пред Евроком за трагедията в Петрохан: Това е българският вариант на „Епстийн“, има политически чадър (видео)13:43 Тома Белев за случая „Петрохан“: Да приказваш за паравоенна групировка, когато става въпрос за 5 души и 1 дете, е малко странно13:04 Бащата на убитото дете от Петрохан съветван от години да си вземе сина от Калушев12:41 Руските служби: Задържаните за атентата срещу Алексеев признаха вината си12:00 Ива Митева с коментар за политическото си бъдеще и евентуален съюз с Румен Радев10:28 „Сега“: Районната прокуратура в Костинброд е разследвала хижа „Петрохан“, но е прекратила делото през декември 2025 г.10:26 Последна информация за Петрохан: Кемперът е бил оборудван с радиостанция и сателитна връзка
          НачалоВойна

          Рюте: НАТО няма да задейства клаузата за колективна отбрана при руска атака срещу натовски войски в Украйна

          Това ще се счита за атака срещу войски на НАТО извън страните от алианса, така че членове 4 и 5 от устава няма да бъдат автоматично активирани, обясни генералният секретар

          9 февруари 2026 | 15:16 13610
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви в Киев, че НАТО няма да счита ударите срещу войските си в Украйна като атака срещу алианса. Това обяви заместник-председателят на Комитета по национална сигурност на Върховната рада на Украйна Егор Чернев след среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, цитиран от Гласове.

          - Реклама -
            
            

          Ако Русия нападне войските на НАТО на територията на Украйна, НАТО няма да го приеме като атака срещу своите страни-членки. Това не задейства нито член 4, нито член 5 (от Хартата) на НАТО“, каза Чернев.

          Това ще се счита за атака срещу войски на НАТО извън страните от алианса, така че членове 4 и 5 от устава няма да бъдат автоматично активирани, обясни генералният секретар.

          Украйна не е държава членка на НАТО. Само атаки срещу територията на държави членки на НАТО могат да задействат задълженията на НАТО за взаимна отбрана съгласно член 5 от Северноатлантическия договор.

          Тъй като договорните задължения на НАТО (консултации по член 4 и член 5) се прилагат за страните-членки, атака срещу чуждестранни сили – Украйна, която не е член, по принцип, не би довела автоматично до задължения за колективна отбрана. 

          Преди дни генералният секретар на организацията Марк Рюте обяви, че държави от НАТО ще разположат войски в Украйна след края на конфликта с Русия. Москва твърди, че изпращането на натовски военни части само би ескалирало конфликта и би могло да доведе до пряка конфронтация между Русия и алианса.

          Въпреки това европейските поддръжници на Киев непрекъснато лобират за изпращане на войници като начин за гарантиране на сигурността на Украйна.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Метрото тръгва към „Слатина“: започва строителството край парка на Военна академия

          Пламена Ганева -
          Започва строителството на новия участък от метрото край парка на Военната академия – разширението към „Слатина“ влиза в активна фаза.
          Общество

          АПИ предупреждава: Шофьорите да тръгват на път само с подготвени за зима автомобили

          Пламена Ганева -
          АПИ предупреждава за сняг и лоши условия по пътищата — шофьорите да пътуват само с автомобили, подготвени за зима.
          България

          Психиатър: Случаят с трагичните събития в „Петрохан“ е разширено меланхолно самоубийство

          Катя Илиева -
          Разширеното меланхолно самоубийство е свързано с най-тежката форма на депресия
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions