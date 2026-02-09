Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви в Киев, че НАТО няма да счита ударите срещу войските си в Украйна като атака срещу алианса. Това обяви заместник-председателят на Комитета по национална сигурност на Върховната рада на Украйна Егор Чернев след среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, цитиран от Гласове.

„Ако Русия нападне войските на НАТО на територията на Украйна, НАТО няма да го приеме като атака срещу своите страни-членки. Това не задейства нито член 4, нито член 5 (от Хартата) на НАТО“, каза Чернев.

Това ще се счита за атака срещу войски на НАТО извън страните от алианса, така че членове 4 и 5 от устава няма да бъдат автоматично активирани, обясни генералният секретар.

Украйна не е държава членка на НАТО. Само атаки срещу територията на държави членки на НАТО могат да задействат задълженията на НАТО за взаимна отбрана съгласно член 5 от Северноатлантическия договор.

Тъй като договорните задължения на НАТО (консултации по член 4 и член 5) се прилагат за страните-членки, атака срещу чуждестранни сили – Украйна, която не е член, по принцип, не би довела автоматично до задължения за колективна отбрана.

Преди дни генералният секретар на организацията Марк Рюте обяви, че държави от НАТО ще разположат войски в Украйна след края на конфликта с Русия. Москва твърди, че изпращането на натовски военни части само би ескалирало конфликта и би могло да доведе до пряка конфронтация между Русия и алианса.

Въпреки това европейските поддръжници на Киев непрекъснато лобират за изпращане на войници като начин за гарантиране на сигурността на Украйна.