Съдът в Монтана отново задържа обвиняемия за блудство с 8-годишно дете след протести в Лом

След серия протести в Лом отново беше задържан мъжът, обвинен в блудство с 8-годишно дете, предаде кореспондентът на БГНЕС от региона.
До решението се стигна, след като Районен съд – Лом първоначално освободи обвиняемия с мярка „подписка“, което предизвика остро обществено недоволство, протести и закани за саморазправа от страна на близките на детето. Днес обаче Окръжен съд – Монтана прие, че има достатъчно данни обвиняемият отново да бъде задържан.
Малко преди началото на заседанието пред съда в Монтана се събраха близки и познати на семейството на 8-годишното момиче, настоявайки за справедливост.
Бащата Недко Тодоров заяви, че очакват справедливост от съдебните органи.
На влизане в съдебната зала обвиняемият Милчо Филипов отрече да е извършвал престъплението и заяви, че случаят е „скалъпен“ от семейството и техни близки.
Въпреки тези твърдения съдебният състав прецени, че следва да бъде наложена най-тежката мярка – „Задържане под стража“.
Близката на детето Лиляна Георгиева благодари на Окръжния съд за решението. Определението подлежи на обжалване, а делото продължава.