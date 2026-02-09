НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 09.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:14 Видеата на МВР показват че групата от „Петрохан“ се е сбогувала дружески: Ще се видим на по-добро… (видеа)16:30 Реалните доходи на българските домакинства са нараснали с 45% за десет години16:22 Румен Радев: „Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си16:12 Любослав Костов: Проблемът на България е, че потреблението нараства, а инвестициите спадат14:25 ОБРАТ! ФБР не успя да докаже, че Епстийн е оглавявал група за трафик на хора14:09 Т. Стойчев: Мафиотската престъпност проникна до най-високите нива на властта13:51 Полицията за „Петрохан“: Работи се по 2 версии, 15 души са разпитани, в групата се говорило за смърт, детето намерено клекнало и с вплетени пръсти на ръцете13:51 Недялко Недялков пред Евроком за трагедията в Петрохан: Това е българският вариант на „Епстийн“, има политически чадър (видео)13:43 Тома Белев за случая „Петрохан“: Да приказваш за паравоенна групировка, когато става въпрос за 5 души и 1 дете, е малко странно13:04 Бащата на убитото дете от Петрохан съветван от години да си вземе сина от Калушев
          НачалоБългарияПравосъдие

          Съдът в Монтана отново задържа обвиняемия за блудство с 8-годишно дете след протести в Лом

          9 февруари 2026 | 20:22 310
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          След серия протести в Лом отново беше задържан мъжът, обвинен в блудство с 8-годишно дете, предаде кореспондентът на БГНЕС от региона.

          - Реклама -
            
            

          До решението се стигна, след като Районен съд – Лом първоначално освободи обвиняемия с мярка „подписка“, което предизвика остро обществено недоволство, протести и закани за саморазправа от страна на близките на детето. Днес обаче Окръжен съд – Монтана прие, че има достатъчно данни обвиняемият отново да бъде задържан.

          Малко преди началото на заседанието пред съда в Монтана се събраха близки и познати на семейството на 8-годишното момиче, настоявайки за справедливост.

          „Ако не бъде задържан, ще си поемаме ние нещата“, каза Иванка Сашкова, майка на детето.

          Бащата Недко Тодоров заяви, че очакват справедливост от съдебните органи.

          На влизане в съдебната зала обвиняемият Милчо Филипов отрече да е извършвал престъплението и заяви, че случаят е „скалъпен“ от семейството и техни близки.

          „Къде са им доказателствата, че имат мое ДНК? Къде е документът, че съм осъждан през 2018 г. за блудство с деца? Такъв документ няма. Нямат нищо срещу мен“, заяви Филипов, като изложи собствената си версия за конфликта със семейството.

          Въпреки тези твърдения съдебният състав прецени, че следва да бъде наложена най-тежката мярка – „Задържане под стража“.

          „Съдът достатъчно добре изложи мотивите си. Напълно съм съгласен с тях“, заяви Росен Русинов, окръжен прокурор на Монтана.

          Близката на детето Лиляна Георгиева благодари на Окръжния съд за решението. Определението подлежи на обжалване, а делото продължава.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Иван Христанов: Не вярваме на казаното днес от полицията по казуса „Петрохан“

          Златина Петкова -
          "Не вярваме на казаното днес от полицията по казуса "Петрохан". Нямаше убедителни доказателства за хипотезата за убийство и самоубийство."
          България

          Диана Хусеин: Нетаняху търси конфликт с Иран, за да спаси политическата си кариера

          Екип Евроком -
          В разговора бе засегнат и глобалният скандал „Епстийн“, който продължава да тресе световния елит.
          България

          НА ЖИВО: България посреща олимпийския медалист на летището

          Катя Илиева -
          Българите го очакват с нескрита радост, за да го поздравят
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions