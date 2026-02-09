Съдът в Монтана отново задържа обвиняемия за блудство с 8-годишно дете след протести в Лом

След серия протести в Лом отново беше задържан мъжът, обвинен в блудство с 8-годишно дете, предаде кореспондентът на БГНЕС от региона.

До решението се стигна, след като Районен съд – Лом първоначално освободи обвиняемия с мярка „подписка“, което предизвика остро обществено недоволство, протести и закани за саморазправа от страна на близките на детето. Днес обаче Окръжен съд – Монтана прие, че има достатъчно данни обвиняемият отново да бъде задържан.

Малко преди началото на заседанието пред съда в Монтана се събраха близки и познати на семейството на 8-годишното момиче, настоявайки за справедливост.

„Ако не бъде задържан, ще си поемаме ние нещата“, каза Иванка Сашкова, майка на детето.

Бащата Недко Тодоров заяви, че очакват справедливост от съдебните органи.

На влизане в съдебната зала обвиняемият Милчо Филипов отрече да е извършвал престъплението и заяви, че случаят е „скалъпен“ от семейството и техни близки.

„Къде са им доказателствата, че имат мое ДНК? Къде е документът, че съм осъждан през 2018 г. за блудство с деца? Такъв документ няма. Нямат нищо срещу мен“, заяви Филипов, като изложи собствената си версия за конфликта със семейството.

Въпреки тези твърдения съдебният състав прецени, че следва да бъде наложена най-тежката мярка – „Задържане под стража“.

„Съдът достатъчно добре изложи мотивите си. Напълно съм съгласен с тях“, заяви Росен Русинов, окръжен прокурор на Монтана.

Близката на детето Лиляна Георгиева благодари на Окръжния съд за решението. Определението подлежи на обжалване, а делото продължава.