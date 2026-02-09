Само за 3 от 9 търсени професии в здравеопазването се обучават гимназисти

В направление „Здравеопазване“ в средното професионалното образование са предвидени девет професии, но реален прием през последните години се осъществява само в три – „Асистент на лекар по дентална медицина“, „Техник по очна оптика“ и „Изпълнител на термални процедури“.

- Реклама -

Това показва проучване на Института за пазарна икономика. Оттам уточняват и кои са другите шест професии, за които могат да бъдат подготвени гимназистите – здравен асистент, болногледач, парамедик, оптик – оптометрист, техник по ортопедична техника и техник на слухови апарати.

От Института за пазарна икономика отбелязват, че въпросните три професии, за които се обучават гимназистите, представляват едва 1% от план-приема в професионалните гимназии. Освен това в повече от половината области в страната няма никакъв прием по здравни професии, като броят на учащите е изключително нисък дори в големите от тях.

Дуалното обучение пък напълно отсъства от здравните професии в планирания прием за учебната 2025/2026 година, въпреки че успешното им усвояване е силно зависимо от развитие на практическите умения и подготовка в работна среда.

В същото време работодателите имат засилен интерес към болногледачи, здравни асистенти, техници по очна оптика и дентални асистенти.

Отделно и в средносрочен, и в дългосрочен план ще има все по-голямо търсене на подобни специалисти в здравните грижи, денталната медицина, диагностиката, лечебните технологии и рехабилитацията. В някои от изброените области делът на търсенето на хора с подобни професионални умения ще надхвърля 10% от всички търсени кадри.

Във връзка с тези данни от Института за пазарна икономика препоръчват въвеждане на нови професии и специалности като разпространените в ЕС помощник-медицинска сестра, помощник на фармацевт, лабораторен техник и др. Това предложение е в пряка връзка със заявената от МЗ политика за облекчаване на труда на медицинските сестри и прехвърляне на задължения към други видове медицински специалисти по здравни грижи.