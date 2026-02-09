Сърбия и БиХ разследват паравоенни лагери с предполагаема връзка с дестабилизация в Молдова

Сърбия и Босна и Херцеговина проверяват информация за паравоенни лагери, в които е провеждана бойно-тактическа подготовка с цел предизвикване на безредици в Молдова.

В Сърбия разследването е свързано с лагер, разкрит през септември 2025 г. в комплекса „Сънчана река“ край река Дрина. Двама заподозрени – Лазар Попович от Белград и Саво Стеванович от Лозница – бяха арестувани, а впоследствие освободени, като срещу тях продължава дело за организиране на участие във война или въоръжен конфликт, престъпление с предвидено наказание от две до десет години затвор.

Според прокуратурата двамата са организирали обучение на между 150 и 170 граждани на Молдова и Румъния в периода юли–септември 2025 г., като целта е била оказване на съпротива срещу молдовската полиция при безредици около избори.

Адвокатите на обвиняемите отричат вината и твърдят, че липсват доказателства.

След арестите сръбските власти съобщиха, че в лагера е имало и трима руски граждани, а Москва отхвърля обвиненията за намеса.

Молдовските власти на два пъти – преди президентските избори и референдума за ЕС през 2024 г., както и преди парламентарния вот през 2025 г. – заявиха, че в държави от Западните Балкани се организират обучения, координирани от Русия, включително от лица, свързани с групите Вагнер и Ферма. В Молдова вече има трима осъдени за участие в подобни действия.

Прокуратурата на Босна и Херцеговина също е образувала дело за тренировки, проведени през 2024 г., след като е получила документация от Кишинев. Материалите се превеждат и анализират.

Сръбски медии съобщиха още, че службите са разкрили и друг обект за нелегални дейности, където са намерени дронове, оборудване за сателитна връзка и запалителни вещества. Сръбските институции не отговарят на запитвания по темата.