НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 09.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:14 Видеата на МВР показват че групата от „Петрохан“ се е сбогувала дружески: Ще се видим на по-добро… (видеа)16:30 Реалните доходи на българските домакинства са нараснали с 45% за десет години16:22 Румен Радев: „Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си16:12 Любослав Костов: Проблемът на България е, че потреблението нараства, а инвестициите спадат14:25 ОБРАТ! ФБР не успя да докаже, че Епстийн е оглавявал група за трафик на хора14:09 Т. Стойчев: Мафиотската престъпност проникна до най-високите нива на властта13:51 Полицията за „Петрохан“: Работи се по 2 версии, 15 души са разпитани, в групата се говорило за смърт, детето намерено клекнало и с вплетени пръсти на ръцете13:51 Недялко Недялков пред Евроком за трагедията в Петрохан: Това е българският вариант на „Епстийн“, има политически чадър (видео)13:43 Тома Белев за случая „Петрохан“: Да приказваш за паравоенна групировка, когато става въпрос за 5 души и 1 дете, е малко странно13:04 Бащата на убитото дете от Петрохан съветван от години да си вземе сина от Калушев
          НачалоЕвропаПравосъдие

          Сърбия и БиХ разследват паравоенни лагери с предполагаема връзка с дестабилизация в Молдова

          9 февруари 2026 | 20:19 130
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Сърбия и Босна и Херцеговина проверяват информация за паравоенни лагери, в които е провеждана бойно-тактическа подготовка с цел предизвикване на безредици в Молдова.

          - Реклама -
            
            

          В Сърбия разследването е свързано с лагер, разкрит през септември 2025 г. в комплекса „Сънчана река“ край река Дрина. Двама заподозрени – Лазар Попович от Белград и Саво Стеванович от Лозница – бяха арестувани, а впоследствие освободени, като срещу тях продължава дело за организиране на участие във война или въоръжен конфликт, престъпление с предвидено наказание от две до десет години затвор.

          Според прокуратурата двамата са организирали обучение на между 150 и 170 граждани на Молдова и Румъния в периода юли–септември 2025 г., като целта е била оказване на съпротива срещу молдовската полиция при безредици около избори.
          Адвокатите на обвиняемите отричат вината и твърдят, че липсват доказателства.

          След арестите сръбските власти съобщиха, че в лагера е имало и трима руски граждани, а Москва отхвърля обвиненията за намеса.

          Молдовските власти на два пъти – преди президентските избори и референдума за ЕС през 2024 г., както и преди парламентарния вот през 2025 г. – заявиха, че в държави от Западните Балкани се организират обучения, координирани от Русия, включително от лица, свързани с групите Вагнер и Ферма. В Молдова вече има трима осъдени за участие в подобни действия.

          Прокуратурата на Босна и Херцеговина също е образувала дело за тренировки, проведени през 2024 г., след като е получила документация от Кишинев. Материалите се превеждат и анализират.

          Сръбски медии съобщиха още, че службите са разкрили и друг обект за нелегални дейности, където са намерени дронове, оборудване за сателитна връзка и запалителни вещества. Сръбските институции не отговарят на запитвания по темата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Съдът в Монтана отново задържа обвиняемия за блудство с 8-годишно дете след протести в Лом

          Красимир Попов -
          Мярката „подписка“ беше отменена след обществен натиск и нова преценка на доказателствата
          Политика

          Диана Хусеин: Бившият шеф на израелското вътрешно разузнаване обвинява жената на Нетаняху в кражби

          Златина Петкова -
          "Бившият шеф на на израелското вътрешно разузнаване обвинява жената на Нетаняху в кражби."
          Social

          Теодора Личева: Държавата абдикира – от „чадъра“ над убийствата в Петрохан до хаоса в интернет

          Екип Евроком -
          Брифингът на полицията не е постигнал целта си да успокои населението
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions