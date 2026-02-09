НА ЖИВО
      понеделник, 09.02.26
          Политика

          САЩ отрекоха да са поставяли краен срок за мирни преговори за Украйна

          9 февруари 2026 | 17:21
          Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър отхвърли твърденията, че Вашингтон е поставил нов краен срок за започване на мирни преговори по войната в Украйна, съобщава британският вестник The Guardian.

          По думите му идеята за конкретен срок не е американска инициатива, а основната цел на Съединените щати остава прекратяване на бойните действия и постигане на мирно споразумение между страните в конфликта.

          „Искаме бойните действия да спрат. Искаме двете страни да се обединят и да постигнат мирно споразумение. Предпочитаме това да стане възможно най-скоро“, заяви Уитакър.

          Той подчерта обаче, че налагането на крайни срокове в подобна обстановка може да бъде рисковано, тъй като може да доведе до допълнително напрежение вместо до решение.

          Изявлението идва на фона на засилените спекулации в международните медии относно възможни нови дипломатически усилия за прекратяване на войната.

