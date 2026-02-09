САЩ предават ключови командвания в НАТО на Европа под натиска на президента Доналд Тръмп

Съединените щати ще предадат две висши регионални командвания в НАТО на европейски държави в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп оказва силен натиск върху съюзниците да поемат по-голяма роля в собствената си отбрана, съобщиха дипломати в понеделник.

- Реклама -

По информация на двама дипломати от НАТО, Вашингтон ще прехвърли на Италия командването на НАТО в Неапол, което отговаря за южния фланг на Алианса, както и на Великобритания командването в Норфолк, щата Вирджиния, съсредоточено върху северната част на НАТО. В същото време САЩ ще поемат командването на военноморските сили на НАТО, базирани във Великобритания.

„Съюзниците се споразумяха за ново разпределение на отговорността на висшите офицери в командната структура на НАТО, в която европейските съюзници, включително най-новите членове на НАТО, ще играят по-важна роля във военното ръководство на Алианса“, заяви служител на НАТО, без да навлиза в подробности. „Решението е свързано с планирането на бъдещи ротации“, допълни той.

Промените, за които първо съобщи френският вестник La Lettre, вероятно ще отнемат месеци, за да бъдат напълно въведени, посочиха пред АФП дипломати от НАТО, пожелали анонимност. Един от тях определи разместването като „добър знак за пренасочване на тежестта на практика“.

Реорганизацията идва на фона на сигнали от Вашингтон, че САЩ могат да намалят военното си присъствие в Европа, за да се съсредоточат върху други стратегически предизвикателства, включително Китай. Въпреки това Съединените щати ще запазят централна роля в Алианса, като продължат да контролират ключовите въздушни, сухопътни и морски командвания и ще съхранят позицията на Върховен главнокомандващ на съюзническите сили в Европа.

Европейските държави вече значително увеличиха военните си бюджети след руската инвазия в Украйна и миналата година се договориха да повишат целта на НАТО за разходи за отбрана.

Въпреки това президентът Доналд Тръмп разклати доверието в надеждността на САЩ като съюзник, включително с изказванията си за Гренландия, които миналия месец предизвикаха напрежение в Алианса. На този фон посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър подчерта, че целта на Тръмп е обратната.