НА ЖИВО
Search Suggestions
      No menu items!
      понеделник, 09.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:14 Видеата на МВР показват че групата от „Петрохан“ се е сбогувала дружески: Ще се видим на по-добро… (видеа)16:30 Реалните доходи на българските домакинства са нараснали с 45% за десет години16:22 Румен Радев: „Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си16:12 Любослав Костов: Проблемът на България е, че потреблението нараства, а инвестициите спадат14:25 ОБРАТ! ФБР не успя да докаже, че Епстийн е оглавявал група за трафик на хора14:09 Т. Стойчев: Мафиотската престъпност проникна до най-високите нива на властта13:51 Полицията за „Петрохан“: Работи се по 2 версии, 15 души са разпитани, в групата се говорило за смърт, детето намерено клекнало и с вплетени пръсти на ръцете13:51 Недялко Недялков пред Евроком за трагедията в Петрохан: Това е българският вариант на „Епстийн“, има политически чадър (видео)13:43 Тома Белев за случая „Петрохан“: Да приказваш за паравоенна групировка, когато става въпрос за 5 души и 1 дете, е малко странно
          НачалоСвятПолитика

          САЩ предават ключови командвания в НАТО на Европа под натиска на президента Доналд Тръмп

          9 февруари 2026 | 23:17 300
          donald-trump-voynata-prikliuchi
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Съединените щати ще предадат две висши регионални командвания в НАТО на европейски държави в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп оказва силен натиск върху съюзниците да поемат по-голяма роля в собствената си отбрана, съобщиха дипломати в понеделник.

          - Реклама -
            
            

          По информация на двама дипломати от НАТО, Вашингтон ще прехвърли на Италия командването на НАТО в Неапол, което отговаря за южния фланг на Алианса, както и на Великобритания командването в Норфолк, щата Вирджиния, съсредоточено върху северната част на НАТО. В същото време САЩ ще поемат командването на военноморските сили на НАТО, базирани във Великобритания.

          „Съюзниците се споразумяха за ново разпределение на отговорността на висшите офицери в командната структура на НАТО, в която европейските съюзници, включително най-новите членове на НАТО, ще играят по-важна роля във военното ръководство на Алианса“, заяви служител на НАТО, без да навлиза в подробности. „Решението е свързано с планирането на бъдещи ротации“, допълни той.

          Промените, за които първо съобщи френският вестник La Lettre, вероятно ще отнемат месеци, за да бъдат напълно въведени, посочиха пред АФП дипломати от НАТО, пожелали анонимност. Един от тях определи разместването като „добър знак за пренасочване на тежестта на практика“.

          Реорганизацията идва на фона на сигнали от Вашингтон, че САЩ могат да намалят военното си присъствие в Европа, за да се съсредоточат върху други стратегически предизвикателства, включително Китай. Въпреки това Съединените щати ще запазят централна роля в Алианса, като продължат да контролират ключовите въздушни, сухопътни и морски командвания и ще съхранят позицията на Върховен главнокомандващ на съюзническите сили в Европа.

          Европейските държави вече значително увеличиха военните си бюджети след руската инвазия в Украйна и миналата година се договориха да повишат целта на НАТО за разходи за отбрана.

          Въпреки това президентът Доналд Тръмп разклати доверието в надеждността на САЩ като съюзник, включително с изказванията си за Гренландия, които миналия месец предизвикаха напрежение в Алианса. На този фон посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър подчерта, че целта на Тръмп е обратната.

          „Опитваме се да направим НАТО по-силен – не да се оттеглим или да го разрушим, а да го накараме да работи така, както е било замислено: като алианс от 32 държави“, заяви Уитакър.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Мария Корина Мачадо: Ще се върна във Венецуела въпреки репресиите

          Красимир Попов -
          Опозиционната лидерка заяви във Вашингтон, че задържането на неин съюзник няма да промени плановете ѝ
          България

          Диана Хусеин: Нетаняху търси конфликт с Иран, за да спаси политическата си кариера

          Екип Евроком -
          В разговора бе засегнат и глобалният скандал „Епстийн“, който продължава да тресе световния елит.
          Политика

          Проф. Нина Дюлгерова: Русия държи първенството по военна мощ

          Златина Петкова -
          "Русия държи първенството по военна мощ. Няма аналог на военната техника, която тя използва, както в Украйна, така и по отношение на своите съюзници в Азия".
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions