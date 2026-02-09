НА ЖИВО
          Сблъсъци и напрежение в Сидни при визитата на израелския президент Исак Херцог

          Ситуацията се е изострила, когато шествието срещу визитата е прераснало в насилие

          9 февруари 2026 | 13:00
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Напрежението ескалира в австралийския град Сидни, където органите на реда влязоха в остри сблъсъци с демонстранти. Поводът за общественото недоволство бе посещението на израелския държавен глава Исак Херцог, което предизвика организирана протестна акция.

          Ситуацията се е изострила, когато шествието срещу визитата е прераснало в насилие. Според информация на агенция Франс Прес (АФП), цитирана от БГНЕС, силите на реда са били принудени да използват помощни средства за овладяване на тълпата.

          Полицията е прибегнала до употребата на лютив спрей в момента, в който участници в пропалестинския митинг са направили опит да нарушат установения ред. Демонстрантите са се опитали да напуснат зоната, която е била предварително определена и оградена за провеждането на протеста.

          В хода на сблъсъците, при действията на полицията за разпръскване на множеството, са били напръскани както протестиращи граждани, така и представители на медиите, които са отразявали събитието на място.

