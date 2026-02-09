НА ЖИВО
      понеделник, 09.02.26
          Начало България Крими

          „Сега“: Районната прокуратура в Костинброд е разследвала хижа „Петрохан“, но е прекратила делото през декември 2025 г.

          Какво са правили по темата ГДБОП и Агенцията за закрила на детето, които също са получили сигнала, пратен и до ДАНС?

          Снимка: БГНЕС
          В прокуратурата е имало разследване по доклада на ДАНС за хижа „Петрохан“ и сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии“. То е водено в продължение на близо година, но е прекратено през декември 2025 г., научи „Сега“ от източници от държавното обвинение.

          Хижата, както и сдружението са в центъра на общественото внимание вече цяла седмица, след като първо край хижата бяха намерени трима смъртоносно простреляни в главата мъже, а след седмица издирване, вчера стана ясно, че са открити собственикът на хижата Ивайло Калушев, както и Николай Златков и 15-годишният тийнейджър. Цяла седмица липсата на адекватна информация от властите само подхранва спекулациите.

          През седмицата и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев обясни, че преди 2 г. е имало сигнал за сексуални посегателства над деца и за паравоенни структури, които са се разположили на територията на хижата. Били установени данни за престъпление, които са пратени на прокуратурата.

          По информация на „Сега“ Софийската градска прокуратура е получила папките от ДАНС на 4 февруари м.г., като те са носили и гриф „секретно“. Тъй като мястото не се намира в района на градската прокуратура, преписката е пратена на Софийската окръжна прокуратура.

          Тя пък, надолу по веригата, я праща на Районната прокуратура в Костинброд. Образувано е разследване, което е прекратено след около 10 месеца – през декември миналата година. Това хипотетично се случва, когато не е доказано престъпление или е установено, че престъпление няма.

          И така възникват различни въпроси, като например:

          – Защо хижата не е претърсена?

          – Какво е извършила прокуратурата по разследването?

          – Какво са правили по темата ГДБОП и Агенцията за закрила на детето, които също са получили сигнала, пратен и до ДАНС?

          Миналата седмица Борислав Сарафов, който продължава да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор, специално се появи пред избрани медии, след като месеци наред избягва журналистите, за да съобщи, че случилото се в „Петрохан“ е по-фрапиращо от сериала „Туин Пийкс“, а той самият бил още по-шокиран от дейността на въпросното сдружение, чиято дейност определи като не „богоугодна“. Сарафов обаче и дума не каза за това, че разследване е имало, но то е прекратено.

          Вчера, след откриването на тримата, убити в кемпера близо до връх Околчица, коментари имаше единствено от МВР. Досега прокуратурата се ограничава само с недомлъвките и внушенията, направени от Сарафов.

