      понеделник, 09.02.26
          Правосъдие

          Шест месеца след трагедията в Слънчев бряг делото още не е в съда

          Разследването е приключило, но процесът се бави заради съдебни процедури

          9 февруари 2026 | 09:40
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Половин година след тежкия инцидент с АТВ в центъра на Слънчев бряг, при който жена загина, а детето ѝ беше тежко ранено, случаят все още не е стигнал до съдебна зала.

          Трагедията се разигра на 14 август, когато Никола Бургазлиев изгубил контрол над управляваното от него мощно бъги, след което връхлетял върху семейство, движещо се по тротоара. След катастрофата в кръвта му били открити следи от марихуана.

          Мъжът на убитата от АТВ Христина: Детето ни е със 100% ТЕЛК, още живеем в този ужас Мъжът на убитата от АТВ Христина: Детето ни е със 100% ТЕЛК, още живеем в този ужас

          При удара пострадаха петима души, сред които и 35-годишната Христина, която почина след един месец в кома. Нейният син – 4-годишният Мартин, оцеля, но към момента е със 100% ТЕЛК.

          От прокуратурата съобщиха, че досъдебното производство е приключило, но въпреки това делото все още не е насрочено. По думите на близките, защитата на Бургазлиев използва законови механизми, за да забави влизането на случая в съда. Поредната стъпка в тази посока е направена днес, когато се очаква да бъде поискано изменение на мярката за неотклонение, като към момента обвиняемият остава с мярка „задържане под стража“.

          Трагедията с АТВ в Слънчев бряг: Повдигнаха по-тежко обвинение на Никола Бургазлиев Трагедията с АТВ в Слънчев бряг: Повдигнаха по-тежко обвинение на Никола Бургазлиев

          „Досъдебното производство е приключило и още преди Нова година ни предявиха материалите, но няма конкретна дата кога ще бъде делото. Марти се възстановява бавно и има ТЕЛК решение на 100% за 1 година. Три пъти седмично ходи на логопед и на рехабилитация, а засега докторите казват, че се развива добре“,

          разказа близкият на пострадалите Юлиян Здравков в ефира на NOVA.

          При инцидента е пострадала и дъщерята на Здравков, като по думите му нито тя, нито Мартин си спомнят случилото се в деня на трагедията.

          Последвайте Евроком в Google News

