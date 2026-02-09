Сиатъл Сийхоукс разби Ню Ингланд Пейтриътс и спечели Супербоул

Сиатъл Сийхоукс показаха впечатляваща защита и победиха Ню Инглънд Пейтриътс с 29-13, с което си осигуриха убедителна победа в Супербоул.

- Реклама -

Шоуто на НФЛ, оживено от енергичното изпълнение на пуерториканската суперзвезда Bad Bunny по време на полувремето, до голяма степен не успя да достави очакваните вълнения на терена на „Леви’с Стейдиъм“ в Санта Клара, Калифорния.

Куотърбекът на Сиатъл Сам Дарнолд отбеляза един тъчдаун, а кикърът Джейсън Майърс реализира пет фийлд гола от игра, което е рекорд за Супербоул. Сийхоукс спечелиха трофея „Винс Ломбарди“ за втори път.

Дрейк Мей от Ню Инглънд се бореше да стане най-младият куотърбек в историята на НФЛ, спечелил Супербоул, след като поведе Пейтриътс през възродена кампания в редовния сезон.

Но 23-годишният преживя кошмар в най-важния мач в младата си кариера, като беше съборен шест пъти и не успя да задвижи атаката на Пейтриътс.

Ню Инглънд беше принуден да отстъпи осем от първите си девет владения и въпреки че най-накрая стигна до крайната зона с тъчдаун в четвъртата четвърт, нещастието на Мей продължи с прехващане, което доведе до още един фийлд гол на Майърс.

След това Мей не получи почивка, като куотърбекът на Ню Инглънд беше съборен, което позволи на лайнбекъра Ученна Нвосу да се втурне в крайната зона за тъчдаун.