Синдикална блокада в Скопие, но парламентът няма да спира работа

Македонският парламент ще продължи работа въпреки обявената за утре блокада около сградата на Събранието в Скопие. Това заяви председателят на парламента Африм Гаши, цитиран от БГНЕС.

Блокадата е организирана от Съюза на синдикатите на Македония и трябва да започне в 9:00 часа местно време. В тази ситуация депутатите сами ще трябва да намерят начин да стигнат до работните си места, без да се нарушава правото на гражданите на протест.

„Договорихме се всички координатори на парламентарните групи да разговарят с депутатите, за да намерят начин да дойдат на заседание, без да се възпрепятства правото на протест“, заяви Гаши.

По думите му народните представители вероятно ще пристигат пеша или по-рано, но се очаква достъпът до сградата да не бъде блокиран напълно.

Министерството на вътрешните работи вече подготвя мерки за сигурност, като очакванията са протестът да премине мирно и без инциденти.

„Не можете да спрете човек да влезе“, подчерта председателят на парламента.

Гаши коментира и исканията на синдикатите, като посочи, че проблемът не може да бъде решен само с повишаване на заплатите.

„Ако зависеше от мен, веднага бих ги увеличил. Но това е комплексен проблем и трябва да се разгледа цялата икономическа картина“, заяви той.

Според него е необходимо постепенно и приоритетно уеднаквяване на възнагражденията в държавния сектор, така че да се постигне по-справедливо разпределение.