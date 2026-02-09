Синиша Каран – новият президент на Република Сръбска

Синиша Каран беше избран за президент на Република Сръбска на повторните предсрочни избори, утвърждавайки се като една от най-важните фигури в управляващия елит на ентитета. Роден през 1962 г. край Осиек, Каран е сравнително добре познато име на националната политическа сцена в Босна и Херцеговина.

Бивш полицай, доктор по право, той може и да не притежава провокативния и конфронтационен стил на Милорад Додик, но постепенно се превърна в незаменима част от неговата политическа система. Кариерата му се развива стъпка по стъпка – от политически съветник и човек, отговарящ за сигурността на президента на Република Сръбска, до генерален секретар на правителството през 2019 г.

Пробивът през 2016 г.

Истинският политически пробив на Каран идва през 2016 г., когато поема ръководството на комисията, организирала референдума за честването на 9 януари като „Ден на Република Сръбска“. Чрез директното оспорване на Конституционния съд на Босна и Херцеговина, който обяви празника за дискриминационен и противоконституционен, Каран се утвърди като твърд защитник на националистическата линия на СНСД.

От този момент нататък той се превръща в доверен човек на Додик, получавайки най-чувствителните задачи в политиката на управляващата партия – от правната стратегия за сепаратистките амбиции на ентитета, през законодателни инициативи за ограничаване на правомощията на централната власт, до вътрешни съдебни реформи, насочени към засилване на политическия контрол върху прокуратурата и полицията.

Министър на вътрешните работи и спорни реформи

В периода 2022–2025 г. Каран заема поста министър на вътрешните работи на Република Сръбска, превръщайки се в централна фигура в правителството, особено с твърдия си подход към миграционната криза. Паралелно с това той инициира и подкрепя редица противоречиви реформи, сред които възстановяването на наказателното преследване за клевета – мярка, представяна от властите като част от борбата с дезинформацията, но критикувана от правозащитници и журналисти.

През септември 2025 г., когато вече е разглеждан като вероятен кандидат на СНСД за президент, Каран е назначен за министър на научното развитие и висшето образование – ход, който изненада наблюдателите и породи въпроси за дългосрочната стратегия на партията и ролята, отредена на Каран.

Кампанията: „Глас за Додик“

След официалното му издигане като кандидат, Каран умишлено запази неяснота за собствената си визия, залагайки почти изцяло на лоялност към Додик. На митинг в Рудо на 14 ноември той нарече партийния лидер „президентът на всички президенти“.

В кампанията Каран не се утвърди като самостоятелен идеолог, а по-скоро като глас и продължение на политиката на СНСД. Основните му послания повтаряха познатата реторика:

– босненските сърби трябва „сами да решат съдбата си“,

– да не позволяват на Кристиан Шмит да я решава вместо тях,

– и че „сърбите са страдащ народ, който е победил и след това е предложил на другите свободата да създават държави“.

„Когато гласувате за мен, вие гласувате и за Милорад Додик и неговата политика“, заяви Каран по време на кампанията.

Президент с ясна лоялност

С избирането си за президент на Република Сръбска Синиша Каран не променя баланса на властта, а го затвърждава. Той влиза в длъжността не като автономен политически център, а като лоялен и дисциплиниран носител на модела, изграден от Милорад Додик – модел, който продължава да определя политическия курс на ентитета и отношенията му с централната власт в Босна и Херцеговина.