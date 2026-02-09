НА ЖИВО
          Футбол

          Скандал! Пиян играч на ЦСКА направи леко ПТП

          Давид Пастор е шофирал с 2,32 промила алкохол

          9 февруари 2026 | 11:06 350
          Снимка: gol.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Титулярният краен бранител на ЦСКА – Пастор, е бил арестуван през изминалата нощ, съобщават колегите от NOVA. По данни от разследването бразилецът не спрял на червен светофар в района на бул. „Симеоновско шосе“, след което направил и леко ПТП с паркирала кола.

          Дрегерът на място отчел 2.32 промила алкохол. Пастор е задържан за 24 ч., предстои материалите да бъдат докладвани на прокуратурата.

          Междувременно още във вторник от 18:00 часа предстои ключовият мач на ЦСКА срещу ЦСКА 1948 на ¼-финалите за Купата на България.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          ЦСКА: Недопустимо е футболист на най-успешния български клуб да кара пиян

          Николай Минчев -
          От ръководството на "червените" излязоха със становище във връзка с инцидента около Давид Пастор
          Общество

          Учениците в Пловдив се връщат в клас след грипната вълна

          Десислава Димитрова -
          След края на грипната епидемия учениците в Пловдив и областта отново се връщат в класните стаи, след като в продължение на 7 дни обучението се провеждаше дистанционно.
          Крими

          Росен Йорданов за случая „Петрохан“: Няма аналог на трагедията с шестимата убити

          Росица Николаева -
          Това деяние е извършено от човек, който се познава с жертвите, за да бъде допуснат в така наречената охранявана територия
