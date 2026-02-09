Скандал! Пиян играч на ЦСКА направи леко ПТП

Титулярният краен бранител на ЦСКА – Пастор, е бил арестуван през изминалата нощ, съобщават колегите от NOVA. По данни от разследването бразилецът не спрял на червен светофар в района на бул. „Симеоновско шосе“, след което направил и леко ПТП с паркирала кола.

Дрегерът на място отчел 2.32 промила алкохол. Пастор е задържан за 24 ч., предстои материалите да бъдат докладвани на прокуратурата.

Междувременно още във вторник от 18:00 часа предстои ключовият мач на ЦСКА срещу ЦСКА 1948 на ¼-финалите за Купата на България.