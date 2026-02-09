НА ЖИВО
          14:25 ОБРАТ! ФБР не успя да докаже, че Епстийн е оглавявал група за трафик на хора14:09 Т. Стойчев: Мафиотската престъпност проникна до най-високите нива на властта13:51 Полицията с извънреден брифинг за случая „Петрохан“ (ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО)13:51 Недялко Недялков пред Евроком за трагедията в Петрохан: Това е българският вариант на „Епстийн“, има политически чадър (видео)13:43 Тома Белев за случая „Петрохан“: Да приказваш за паравоенна групировка, когато става въпрос за 5 души и 1 дете, е малко странно13:04 Бащата на убитото дете от Петрохан съветван от години да си вземе сина от Калушев12:41 Руските служби: Задържаните за атентата срещу Алексеев признаха вината си12:00 Ива Митева с коментар за политическото си бъдеще и евентуален съюз с Румен Радев10:28 „Сега“: Районната прокуратура в Костинброд е разследвала хижа „Петрохан“, но е прекратила делото през декември 2025 г.10:26 Последна информация за Петрохан: Кемперът е бил оборудван с радиостанция и сателитна връзка
          НачалоЕвропаПолитика

          Скандал в Унгария: завод на „Самсунг“ работил въпреки риск за здравето на служителите

          9 февруари 2026 | 15:36 460
          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          Унгарското правителство е решило през 2023 г. да не затваря завода за батерии на „Самсунг“ край Будапеща, въпреки информация, че работници са били изложени на сериозни здравни рискове. Това показва разследващ доклад, цитиран от международни агенции.

          Южнокорейският гигант изгражда фабриката си в град Гьод още през 2017 г., превръщайки се в една от първите големи компании, инвестирали в амбицията на Унгария да стане ключов център за производство на батерии за електромобили в Европа.

          С времето обаче общественото недоволство срещу подобни заводи нараства, заради опасения за замърсяване и рискове за здравето на работещите и местното население. Предприятието край Будапеща неведнъж е било глобявано за нарушения на екологичните и трудовите изисквания.

          Разследване на унгарския сайт Телекс сочи, че разузнавателен доклад от 2023 г. е установил излагане на служители на канцерогенни химикали в количества над допустимите, както и опити на компанията да прикрива проблема.

          Властите са били информирани в момент, когато е можело да бъде поискано спиране на производството след проверки на Инспекцията по труда.

          Въпреки предупрежденията, кабинетът на премиера Виктор Орбан решава да не настоява за затваряне на завода, опасявайки се, че подобна стъпка може да отблъсне бъдещи инвестиции от „Самсунг“ и други азиатски компании.

          Вместо това на компанията е даден срок да подобри условията на работа. Според изнесените данни част от проблемите са отстранени, но нарушения продължават да съществуват.

          Заводът в Гьод неведнъж е бил обект на протести на местни жители и екологични организации.

          През последните години Унгария активно предлага данъчни облекчения, инфраструктура и субсидии, за да привлече инвестиции в сектора на електромобилите. Очакванията обаче се сблъскват със забавяне на растежа на пазара на електрически автомобили, което поставя под натиск икономическите резултати на страната.

          Случаят отново поставя въпроса доколко икономическите инвестиции трябва да имат приоритет пред здравето и безопасността на работещите.

