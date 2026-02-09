След изборите: Такаичи предлага промени в конституцията на Япония

Японският министър-председател Санае Такаичи заяви, че победата на управляващата коалиция, водена от нейната Либерално-демократическа партия, на проведените парламентарни избори ѝ дава публичен мандат за реализиране на важни политически промени, съобщава агенция Киодо.

На пресконференция след изборите Такаичи подчерта, че една от основните цели на правителството ще бъде промяна на конституцията.

Премиерът заяви също, че страната трябва да се откаже от част от досегашните строги фискални ограничения.

„Трябва да се откажем от прекомерните фискални ограничителни мерки и да прилагаме отговорна, но агресивна финансова политика“, заяви Такаичи.

Въпреки изборната победа, управляващата коалиция остава малцинство в горната камара на парламента, поради което премиерът заяви, че ще търси сътрудничество с опозиционните партии.

Засилване на съюза със САЩ

Такаичи потвърди намерението си да укрепи отношенията със Съединените щати по време на предстоящото си посещение във Вашингтон.

„Що се отнася до срещата с президента Тръмп, ще потвърдим непреклонното единство между Япония и САЩ и ще задълбочим сътрудничеството в дипломацията, икономиката и сигурността. Ще отгърнем нова страница в историята на съюза ни“, заяви японският премиер.

Миналата седмица президентът Доналд Тръмп обяви, че Такаичи ще посети Белия дом на 19 март, като я определи като „силен, могъщ и мъдър лидер, който истински обича страната си“.