Следствените действия по случая „Петрохан“ продължават

Криминалисти продължават разследването в района на Врачанския Балкан, където беше открит кемпер с три тела. Превозното средство е намерено в неделя от местен овчар. Установено е, че загиналите са тримата издирвани по случая „Петрохан“ – Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче.

По данни на полицията тримата са били убити вътре в кемпера, като на място е открито и оръжие. От МВР не изключват версията за двойно убийство, последвано от самоубийство. Така общият брой на жертвите по случая достига шест, като е потвърдено, че всички са загинали от огнестрелни рани. Засега няма обявена водеща версия.

Проверките показват, че кемперът се е насочил директно към Врачанския Балкан, а не към Черноморието, както се предполагаше първоначално. Последната активност на Ивайло Калушев в социалните мрежи е публикуването на стихотворението „Борба“ от Христо Ботев. Превозното средство е открито в близост до връх Околчица, на труднодостъпно място, до което се стига само с високопроходима техника.

По неофициална информация двама от загиналите са простреляни в областта на слепоочието, а третият – под брадичката. Разследващите проверяват и дейността на организацията, ръководена от Калушев, като се работи по версията за затворено общество с елементи на секта. Издирват се и свидетели, свързани с групата.