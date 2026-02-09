НА ЖИВО
      понеделник, 09.02.26
          България

          Следствените действия по случая „Петрохан“ продължават

          9 февруари 2026 | 08:42 13912
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Криминалисти продължават разследването в района на Врачанския Балкан, където беше открит кемпер с три тела. Превозното средство е намерено в неделя от местен овчар. Установено е, че загиналите са тримата издирвани по случая „Петрохан“ – Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче.

          По данни на полицията тримата са били убити вътре в кемпера, като на място е открито и оръжие. От МВР не изключват версията за двойно убийство, последвано от самоубийство. Така общият брой на жертвите по случая достига шест, като е потвърдено, че всички са загинали от огнестрелни рани. Засега няма обявена водеща версия.

          Проверките показват, че кемперът се е насочил директно към Врачанския Балкан, а не към Черноморието, както се предполагаше първоначално. Последната активност на Ивайло Калушев в социалните мрежи е публикуването на стихотворението „Борба“ от Христо Ботев. Превозното средство е открито в близост до връх Околчица, на труднодостъпно място, до което се стига само с високопроходима техника.

          По неофициална информация двама от загиналите са простреляни в областта на слепоочието, а третият – под брадичката. Разследващите проверяват и дейността на организацията, ръководена от Калушев, като се работи по версията за затворено общество с елементи на секта. Издирват се и свидетели, свързани с групата.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Бойко Найденов за Петрохан: Можеше да се предотврати второто убийство ако бяхме информирали обществеността и бяхме потърсили помощ от хората

          Росица Николаева -
          Децата останаха най-незащитени – и приживе, и в престъплението, което коментираме
          Политика

          Радан Кънев: Европейската отбрана ще се изгражда по нов модел

          Десислава Димитрова -
          Европейската отбрана ще бъде изградена по различен модел от сегашните политики на ЕС, смята евродепутатът от Европейската народна партия Радан Кънев.
          Политика

          Исторически триумф за Санае Такаичи: Световните медии анализират изборната победа в Япония

          Георги Петров -
          Вестник „Йомиури Шимбун“ отбелязва, че ЛДП си е осигурила над 310 места в 465-местната Камара на представителите
          Вашият коментар
