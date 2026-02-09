Смяна на ръководството в полицейските управления в Кърджали и Ардино

Районните управления на МВР в Кърджали и Ардино вече са с нови началници, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кърджали.

Досегашният началник на РУ-Ардино, главен инспектор Костадин Симитчиев, поема управлението на най-голямото районно управление в Кърджали.

Снимка ОД на МВР Кърджали

От своя страна досегашният ръководител на РУ-Кърджали, главен инспектор Никола Палахутев, вече застава начело на полицейското управление в Ардино.

Снимка ОД на МВР Кърджали

Новите ръководители бяха представени пред служителите на двете управления на 5 февруари от директора на ОД на МВР-Кърджали, старши комисар Димитър Кангалджиев.