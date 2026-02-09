НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 09.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Смяна на ръководството в полицейските управления в Кърджали и Ардино

          Досегашните началници разменят местата си начело на двете районни управления

          9 февруари 2026 | 11:43 1551
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Районните управления на МВР в Кърджали и Ардино вече са с нови началници, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кърджали.

          - Реклама -
            
            

          Досегашният началник на РУ-Ардино, главен инспектор Костадин Симитчиев, поема управлението на най-голямото районно управление в Кърджали.

          Снимка ОД на МВР Кърджали
          Съдът постави под домашен арест шефа на Пето РПУ в София Съдът постави под домашен арест шефа на Пето РПУ в София

          От своя страна досегашният ръководител на РУ-Кърджали, главен инспектор Никола Палахутев, вече застава начело на полицейското управление в Ардино.

          Снимка ОД на МВР Кърджали
          Илия Кузманов поема временно Пето РПУ в София Илия Кузманов поема временно Пето РПУ в София

          Новите ръководители бяха представени пред служителите на двете управления на 5 февруари от директора на ОД на МВР-Кърджали, старши комисар Димитър Кангалджиев.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Българите отлагат големите покупки заради несигурност

          Десислава Димитрова -
          Все повече български домакинства се въздържат от покупка на жилище, автомобил или от по-големи ремонти, показват данните за потребителските нагласи през следващите 12 месеца, публикувани от НСИ за януари 2026 г.
          Икономика

          МРРБ въвежда нова такса „домоуправител“: 80 евро за вписване с валидност 5 години

          Росица Николаева -
          Ако регистрацията бъде направена по електронен път, то тогава таксата ще бъде 72 евро
          Крими

          Каракачанов настоява за пълна яснота по случая „Петрохан“

          Десислава Димитрова -
          Лидерът на ВМРО – БНД Красимир Каракачанов призова премиера в оставка Желязков да изясни публично всички обстоятелства около случая „Петрохан“.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions