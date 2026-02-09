Сняг, бури и рязко затопляне: какво време ни чака до 14 февруари

Седмицата на Трифон Зарезан и Свети Валентин започва с рязка промяна на времето. Студен въздух от североизток ще донесе силен вятър, дъжд и сняг в различни части на страната, което създава предпоставки за затруднения в трафика още в първите дни на седмицата.

В понеделник валежите ще започнат като дъжд, но с понижението на температурите привечер и през нощта срещу вторник в много райони те ще преминат в сняг, включително и в по-ниските части на Западна и Централна България, както и на места в Североизточна България.

Дневните температури в началото на седмицата ще са между 4 и 9 градуса, а през нощта в много райони ще падат под нулата. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина се очакват мъгли, които допълнително ще затрудняват пътуванията.

В средата на седмицата времето временно ще се стабилизира – облачността ще намалее, валежите ще спрат, а температурите постепенно ще започнат да се повишават.

Още в четвъртък и петък обаче страната ще попадне под влиянието на средиземноморски циклони, които ще донесат обилни валежи, силен вятър и дори гръмотевични бури, особено в източната половина на страната. На места се очакват значителни количества дъжд с риск от локални наводнения.

В Западна България при по-ниски температури част от валежите може временно да преминават в сняг.

Добрата новина идва за края на седмицата. В събота, когато се отбелязват Трифон Зарезан и Свети Валентин, времето ще бъде сравнително спокойно, с разкъсана облачност и малко валежи, основно в планинските райони.

Температурите около празника ще достигат 14–15 градуса, което ще създаде по-комфортни условия за празнуване, въпреки че сутрин на места ще има мъгли.

След празничния уикенд отново се очаква кратко застудяване, като в някои райони минималните температури могат да паднат до минус 7–8 градуса, преди времето отново да се затопли към края на месеца.

Метеоролозите предупреждават, че честите температурни колебания тази зима влияят на природата, като част от растенията започват да цъфтят по-рано, което крие рискове при последващи застудявания.