      понеделник, 09.02.26
          Т. Стойчев: Мафиотската престъпност проникна до най-високите нива на властта
          Крими

          Т. Стойчев: Мафиотската престъпност проникна до най-високите нива на властта

          Имаме близо 160 неразкрити убийства в България за един продължителен период от време

          9 февруари 2026 | 14:09
          „Случаят „Петрохан“ е едно много сложно убийство, тежко престъпление, много състави има в него„. Това обясни пред БНР експертът по сигурност Тихомир Стойчев:

          „Много виновни биха могли да бъдат намерени. За съжаление, вече имаме шест трупа. Досега не личи в работата на Министерство на вътрешните работи да са си извадили поуки от всичките онези тежки престъпления, които са се случвали през годините.

          Имаме близо 160 неразкрити убийства в България за един продължителен период от време и всичките бяха наричани знакови и в един момент нито са разкрити извършителите, нито се прави реорганизация такава, която да отговаря на съвременните условия“.

          Четири години в хижата без намеса на властта: Кой е пазил хората от „Петрохан“? Четири години в хижата без намеса на властта: Кой е пазил хората от „Петрохан“?

          Трябва да има граждански контрол върху политици, власти и служби, коментира в интервю за предаването „12+3“ по програма „Хоризонт“ експертът по сигурност:

          Трябва да си подредим политическото устройство на държавата. Никакви избори повече, без провеждане на Национална кръгла маса и без възстановяване на суверенитета. Мафиотската престъпност проникна до най-високите нива на властта и политиката в страната“.

