НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 09.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:09 Т. Стойчев: Мафиотската престъпност проникна до най-високите нива на властта13:51 Полицията с извънреден брифинг за случая „Петрохан“ (ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО)13:51 Недялко Недялков пред Евроком за трагедията в Петрохан: Това е българският вариант на „Епстийн“, има политически чадър (видео)13:43 Тома Белев за случая „Петрохан“: Да приказваш за паравоенна групировка, когато става въпрос за 5 души и 1 дете, е малко странно13:04 Бащата на убитото дете от Петрохан съветван от години да си вземе сина от Калушев12:41 Руските служби: Задържаните за атентата срещу Алексеев признаха вината си12:00 Ива Митева с коментар за политическото си бъдеще и евентуален съюз с Румен Радев10:28 „Сега“: Районната прокуратура в Костинброд е разследвала хижа „Петрохан“, но е прекратила делото през декември 2025 г.10:26 Последна информация за Петрохан: Кемперът е бил оборудван с радиостанция и сателитна връзка
          НачалоБългарияКрими

          Тома Белев за случая „Петрохан“: Да приказваш за паравоенна групировка, когато става въпрос за 5 души и 1 дете, е малко странно

          По думите му няма възлагане нито на охрана, нито на контрол

          9 февруари 2026 | 13:43 4692
          Снимка: Уикипедия
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Има голямо недоверие в обществото за това какво правят институциите. Нека поканят международни следователи, само и само за да се върне доверието.“ Това заяви пред БНР Тома Белев, съпредседател на „Зелено движение“, във връзка със случая „Петрохан“.

          - Реклама -
            
            

          „Когато институциите не работят професионално, започват да се задават подобни въпроси. Имал съм проблеми с предходни главни прокурори, които си позволяват да правят някакви определения, сравнения – в случая „Туин Пийкс“, за да прикрият своето неможене и незнание.

          Да приказваш за паравоенна групировка, когато става въпрос за 5 души и 1 дете, е малко странно. Да приказваш за секта, когато само единия го свързват с някаква религия – също е странно. Това показва по-скоро едни димки, които неможещите и неработещи власти пускат, за да прикрият своето неможене“, коментира той.

          През 2022 г. Тома Белев е зам.-министър на околната среда с ресор „Биоразнообразие и защитени територии“. Именно по това време се подписва споразумението между МОСВ и Националната агенция за контрол на защитените територии – това е неправителствената организация, с която са свързани шестимата загинали в случая „Петрохан“.

          Четири години в хижата без намеса на властта: Кой е пазил хората от „Петрохан“? Четири години в хижата без намеса на властта: Кой е пазил хората от „Петрохан“?

          По думите му няма възлагане нито на охрана, нито на контрол. Той обясни обаче, че по закон е възможно да се възлага охрана и контрол:

          „По чл. 169 на ЗОС можеш да възложиш на неправителствена организация да издава актове за установяване на административни нарушения. Същото е в Закона за рибарството, същото е в Закона за лова.

          В повечето закони има възможността да се възлага от държавата на неправителствени организации някакви функции. В случая обаче нямаме подобно нещо. Имаме подписано рамково споразумение, което касае общи действия за мониторинг, изследване, наблюдение, образование. Това са дейности, които всеки може да прави“.

          По думите му споразумението не е обществена поръчка и няма финансови взаимоотношения.

          Белев уточни, че цялата територия около хижата попада в НАТУРА 2000. Възможно е обаче тя да бъде частна собственост, добави той и уточни:

          1/3 от България попада в НАТУРА 2000. Това са десетки хиляди квадратни километри. Навсякъде има частна собственост. Някъде има населени места. Цели селища има в НАТУРА 2000. Във всяка от зоните си има заповед, в която е описано какво може и какво не може да се прави“.

          Тома Белев си спомня единия от убитите – Ивайло Иванов. „Съвсем нормална среща, в която съм обяснявал какво може и не може да се прави, какво може да се контролира, как да се гледа, как да се подават сигнали“, посочи той.

          Белев заяви, че не е търсен от органите на реда.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Т. Стойчев: Мафиотската престъпност проникна до най-високите нива на властта

          Росица Николаева -
          Трябва да има граждански контрол върху политици, власти и служби
          Общество

          Само за 3 от 9 търсени професии в здравеопазването се обучават гимназисти

          Росица Николаева -
          ИПИ препоръчва въвеждане на нови професии и специалности като разпространените в ЕС помощник-медицинска сестра, помощник на фармацевт, лабораторен техник
          Крими

          Полицията с извънреден брифинг за случая „Петрохан“ (ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО)

          Никола Павлов -
          Днес от 15:30 в ГДНП представители на МВР и прокуратурата ще дадат официална информация за хода на разследването
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions