Томаш за Пастор: Не става за ЦСКА

Провалилият се в ЦСКА специалист Александър Томаш сподели в подкаста „Цената на успеха“, че още през зимата е можел да привлече Давид Пастор, но не го е направил по своя преценка. Причината за категоричното решение били дефанзивните качества на бранителя.

Треньорът подчертава, че веднага след раздялата си с клуба – бразилецът бил привлечен на „Армията“.

„Във всичките ми отбори с екипа ми сме правили изцяло селекцията. ЦСКА е над всеки един, има си структура. Имаше си скаут, който даваше всички играчи към треньора. Преди правихме всичко сами. В ЦСКА треньорът не може да стои и да гледа футболисти, той гледа каквото му предлагат. Всички, които ми бяха дадени, ги одобрих.

Единственият, който не одобрих, сега е в ЦСКА. Хванах самолета, пътувах, гледах го и моят доклад беше, че този футболист има нужната агресия във фаза атака, но има сериозни липси в защита. В момента, в който си тръгнах, той подписа с ЦСКА (б.р. – Давид Пастор)“, сподели Томаш около седмица преди скандала с бранителя.

В първите часове на новата седмица защитникът не е спрял на червен светофар в района на бул. „Симеоновско шосе“, след което направил и леко ПТП с паркирала кола.

Дрегерът на място отчел 2.32 промила алкохол. Пастор е задържан за 24 ч., предстои материалите да бъдат докладвани на прокуратурата.

Междувременно във вторник от 18:00 часа предстои ключовият мач на ЦСКА срещу ЦСКА 1948 на ¼-финалите за Купата на България