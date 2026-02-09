Тръмп е бесен след шоуто на Супербоул

Президентът на САЩ определи полувремето като „едно от най-лошите шоута досега“ и настоя НФЛ да промени част от новите си правила.

Президентът на САЩ Donald Trump отправи остра критика към шоуто на полувремето по време на финала на Super Bowl, определяйки го като провал, който според него не отразява американските стандарти за успех и творчество.

В публикация в социалните мрежи държавният глава заяви, че представлението е било объркващо, неразбираемо и неподходящо за милионите млади зрители, които са гледали събитието в САЩ и по света.

„Шоуто на полувремето на Супербоул е абсолютно ужасно, едно от най-лошите изобщо. Никой не разбира какво говори изпълнителят, а танците са отблъскващи, особено за младата аудитория.“

Тръмп допълва, че представянето е в разрез с имиджа на страната, която според него постига икономически успехи и поставя нови рекорди.

Освен критиките към шоуто, президентът призова и лигата NFL да преразгледа новото правило за началния удар, което той определи като „нелепо“.

Публикацията предизвика бурни реакции онлайн, като мненията на фенове и коментатори отново разделиха аудиторията около най-гледаното спортно събитие в Съединените щати.