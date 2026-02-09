Тръмп поздрави японския премиер Санае Такаичи за очакваната победа на коалицията ѝ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп поздрави японския премиер Санае Такаичи за прогнозираната убедителна победа на нейната коалиция в предсрочните избори в Япония.
В публикация в платформата Truth Social Тръмп пожела на консерваторите „голям успех“ и изрази личната си подкрепа за политическия курс на японското правителство.
Изявлението на американския президент идва на фона на очакванията за стабилно мнозинство на управляващата коалиция в Япония и засиления международен интерес към бъдещата ѝ външнополитическа и отбранителна линия.