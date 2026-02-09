Тренировки за мозъка намаляват риска от деменция с 25%, показва мащабно 20-годишно изследване

Мозъчните тренировки могат реално да намалят риска от деменция, показва дългосрочно научно изследване, което за първи път дава убедителни доказателства за ефекта на подобни упражнения.

Проучването, проведено от учени в САЩ, установява, че специален тип тренировка за бързина на обработка на информацията намалява риска от деменция с около 25%.

Според съавтора на изследването Мерилин Албърт от университета „Джонс Хопкинс“ това е първото рандомизирано контролирано проучване — считано за „златен стандарт“ в медицината — което показва какво реално може да се направи за ограничаване на риска от заболяването.

Изследването, известно като ACTIVE, започва още в края на 90-те години. В него участват над 2800 души на възраст над 65 години, разделени в групи с различни видове мозъчни упражнения — за памет, логическо мислене и скорост на възприятие.

Участниците преминават серия кратки тренировки с обща продължителност под 24 часа, а ефектът е проследяван в продължение на две десетилетия.

Резултатите показват, че само тренировките за бързина на реакцията дават траен положителен ефект, докато упражненията за памет и логика не водят до статистически значима разлика.

Този тип тренировка включва задачи, при които човек трябва бързо да разпознава обекти и символи, появяващи се на различни места на екрана, като трудността се адаптира според способностите на участника.

Изследователите предполагат, че упражненията подобряват връзките между различни части на мозъка, което може да забави когнитивния спад.

Според учените дори намаляване на случаите на деменция с една четвърт би довело до огромни социални и финансови ползи, тъй като заболяването е сред водещите причини за зависимост и смърт в световен мащаб.

В момента деменцията засяга около 57 милиона души по света, а очакванията са броят им да расте заради застаряващото население.

Откритието дава надежда, че сравнително лесни за изпълнение упражнения могат да се превърнат в ефективен инструмент за поддържане на мозъчната активност в напреднала възраст.