      понеделник, 09.02.26
          Общество

          Учениците в Пловдив се връщат в клас след грипната вълна

          Отпадат ограничителните мерки, възстановяват се прегледите и имунизациите

          9 февруари 2026 | 11:20 260
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          След края на грипната епидемия учениците в Пловдив и областта отново се връщат в класните стаи, след като в продължение на седем дни обучението се провеждаше дистанционно.

          По информация на Регионалната здравна инспекция в Пловдив броят на заболелите вече е значително намалял и е под 210 души на 10 000 население, което позволява връщане към нормален учебен процес.

          Грипът отстъпва: Учениците в Пловдив се връщат в класните стаи на 9 февруари


          С отпадането на епидемичната обстановка се премахват и ограниченията за посещения в лечебни и социални заведения, а отново се разрешават профилактичните прегледи и имунизациите.


          Така в момента нито една област не се намира в епидемия. Мерките във Варна, Добрич и Бургас бяха отменени на 26 и 30 януари.


          В Пловдивска област грипна епидемия беше обявена на 28 януари, когато отчетената заболеваемост достигна 225 на 10 000 души.

          Край на грипната епидемия в Пловдив, ограничителните мерки отпадат


          От началото на втория учебен срок – 3 февруари – учениците преминаха към обучение от разстояние в електронна среда, като мярката беше част от усилията за ограничаване разпространението на заразата.

