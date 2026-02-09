Учениците в Пловдив се връщат в клас след грипната вълна

След края на грипната епидемия учениците в Пловдив и областта отново се връщат в класните стаи, след като в продължение на седем дни обучението се провеждаше дистанционно.

По информация на Регионалната здравна инспекция в Пловдив броят на заболелите вече е значително намалял и е под 210 души на 10 000 население, което позволява връщане към нормален учебен процес.



С отпадането на епидемичната обстановка се премахват и ограниченията за посещения в лечебни и социални заведения, а отново се разрешават профилактичните прегледи и имунизациите.



Така в момента нито една област не се намира в епидемия. Мерките във Варна, Добрич и Бургас бяха отменени на 26 и 30 януари.



В Пловдивска област грипна епидемия беше обявена на 28 януари, когато отчетената заболеваемост достигна 225 на 10 000 души.



От началото на втория учебен срок – 3 февруари – учениците преминаха към обучение от разстояние в електронна среда, като мярката беше част от усилията за ограничаване разпространението на заразата.