      понеделник, 09.02.26
          Уилям и Катрин с първа реакция за новите разкрития около Епстийн

          Кенсингтънският дворец заяви, че двойката е обезпокоена и мислите им са с жертвите

          9 февруари 2026 | 11:28 911
          Снимка: БГНЕС
          Принцът и принцесата на Уелс са „дълбоко обезпокоени“ от последните разкрития, свързани със случая Джефри Епстийн, съобщи говорител на двореца Кенсингтън, цитиран от BBC.

          Това е първото публично изявление на принц Уилям и принцеса Катрин по темата, след като в САЩ бяха публикувани нови документи, свързани с покойния сексуален престъпник. По думите на говорителя двойката е фокусирана върху жертвите на фона на новата информация.

          Сред лицата, попаднали отново под обществено внимание заради миналите си връзки с Епстийн, е и Андрю Маунтбатън-Уиндзор.

          Говорителят на двореца заяви:

          „Мога да потвърдя, че принцът и принцесата са дълбоко обезпокоени от продължаващите разкрития. Техните мисли остават фокусирани върху жертвите.“

