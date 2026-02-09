Уилям и Катрин с първа реакция за новите разкрития около Епстийн

Принцът и принцесата на Уелс са „дълбоко обезпокоени“ от последните разкрития, свързани със случая Джефри Епстийн, съобщи говорител на двореца Кенсингтън, цитиран от BBC.

- Реклама -

Това е първото публично изявление на принц Уилям и принцеса Катрин по темата, след като в САЩ бяха публикувани нови документи, свързани с покойния сексуален престъпник. По думите на говорителя двойката е фокусирана върху жертвите на фона на новата информация.

Сред лицата, попаднали отново под обществено внимание заради миналите си връзки с Епстийн, е и Андрю Маунтбатън-Уиндзор.

Говорителят на двореца заяви: