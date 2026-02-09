Урсула фон дер Лайен приветства победата на Сегуро в Португалия като победа за европейските ценности

Председателят на Европейска комисия Урсула фон дер Лайен приветства победата на център-левия кандидат Антонио Хосе Сегуро над крайнодесния му опонент Андре Вентура на президентските избори в Португалия, определяйки я като победа за „споделените европейски ценности“.

„Португалските граждани се произнесоха и, въпреки опустошението, причинено от бурите, демонстрираха забележителна демократична устойчивост“, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа X. - Реклама -

При 95% преброени гласове на втория тур 63-годишният Сегуро печели 66% от вота, докато 43-годишният Вентура получава 34%. Резултатът идва след кампания и изборен ден, белязани от тежки метеорологични условия, които поставиха на изпитание организацията на вота, но не попречиха на избирателите да упражнят правото си на глас.

Победата на Сегуро беше възприета в Брюксел като ясен сигнал в подкрепа на демокрацията, умерената политика и европейската интеграция на фона на нарастващото влияние на крайнодесни формации в различни части на Европа.