НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 09.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Урсула фон дер Лайен приветства победата на Сегуро в Португалия като победа за европейските ценности

          9 февруари 2026 | 01:17 10
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Председателят на Европейска комисия Урсула фон дер Лайен приветства победата на център-левия кандидат Антонио Хосе Сегуро над крайнодесния му опонент Андре Вентура на президентските избори в Португалия, определяйки я като победа за „споделените европейски ценности“.

          „Португалските граждани се произнесоха и, въпреки опустошението, причинено от бурите, демонстрираха забележителна демократична устойчивост“, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа X.

          - Реклама -
            
            

          При 95% преброени гласове на втория тур 63-годишният Сегуро печели 66% от вота, докато 43-годишният Вентура получава 34%. Резултатът идва след кампания и изборен ден, белязани от тежки метеорологични условия, които поставиха на изпитание организацията на вота, но не попречиха на избирателите да упражнят правото си на глас.

          Победата на Сегуро беше възприета в Брюксел като ясен сигнал в подкрепа на демокрацията, умерената политика и европейската интеграция на фона на нарастващото влияние на крайнодесни формации в различни части на Европа.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Мексико изпрати два кораба с хуманитарна помощ за Куба на фона на натиска от САЩ

          Красимир Попов -
          Доставката идва в момент на енергийна криза в Хавана и заплахи от санкции от администрацията на Тръмп
          Политика

          Тръмп: Си Дзинпин ще посети Белия дом в края на годината

          Красимир Попов -
          Американският президент заяви, че отношенията между двете „най-мощни държави“ са добри
          Политика

          Синиша Каран – новият президент на Република Сръбска

          Красимир Попов -
          Лоялният технократ на Милорад Додик, превърнал се в ключова фигура на управляващия модел в ентитета
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions