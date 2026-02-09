НА ЖИВО
          Вълков: Нови лица и нови политики е това, което БСП предлага на предсрочните парламентарни избори

          Румен Радев още няма ясна политическа линия - дали е десен или ляв.

          9 февруари 2026 | 09:20
          Нови лица и нови политики е това, което БСП предлага на предсрочните парламентарни избори. Конгресът даде нова посока на обединение – едно ново поколение излиза на преден план“. Това заяви пред БТВ Габриел Вълков, народен представител и председател на Младежкото БСП.

          Не вярвам, че БСП ще изпадне от парламента, това се говори за партията от 35 години. Разбрахме грешката си и избрахме ново ръководство.

          Партиите на статуквото трябва да дадат крачка назад, за да може нови формации да управляват България, каза още той.

          И допълни, че не познава лично Делян Пеевски, не е бил в неговия кабинет, както и не чувал председателят на ДПС-НН да звъни на някой от левицата.

          Да видим какво ръководство ще подреди Крум Зарков и какви хора ще вземе със себе си. БСП с Крум Зарков ще се бори за съдебна реформа, затова Делян Пеевски да бъде с ограничено влияние в политиката, както и партиите от статуквото да дадат крачка назад.“

          Социалистите отново имат избор – да гласуват за единствената лява партия или за някоя нова формация, коментира Вълков възможното участие на Радев в следващия вот.

          И допълни, че Румен Радев още няма ясна политическа линия – дали е десен или ляв.

          Политика

          Цветелина Пенкова: Изборът на Зарков за председател на БСП е ясен сигнал за обновление

          Росица Николаева -
          Тя подчерта, че положителните реакции от страна на Партията на европейските социалисти също са знак за доверие
          Правосъдие

          Шест месеца след трагедията в Слънчев бряг делото още не е в съда

          Десислава Димитрова -
          Половин година след тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг, при който жена загина, а детето ѝ беше тежко ранено, случаят все още не е стигнал до съдебна зала.
          Общество

          Започва изплащането на февруарските пенсии

          Десислава Димитрова -
          От днес, 9 февруари, започва изплащането на пенсиите чрез „Български пощи“, съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).
