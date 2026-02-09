Вълков: Нови лица и нови политики е това, което БСП предлага на предсрочните парламентарни избори

„Нови лица и нови политики е това, което БСП предлага на предсрочните парламентарни избори. Конгресът даде нова посока на обединение – едно ново поколение излиза на преден план“. Това заяви пред БТВ Габриел Вълков, народен представител и председател на Младежкото БСП.

- Реклама -

„Не вярвам, че БСП ще изпадне от парламента, това се говори за партията от 35 години. Разбрахме грешката си и избрахме ново ръководство.„

Партиите на статуквото трябва да дадат крачка назад, за да може нови формации да управляват България, каза още той.

И допълни, че не познава лично Делян Пеевски, не е бил в неговия кабинет, както и не чувал председателят на ДПС-НН да звъни на някой от левицата.

„Да видим какво ръководство ще подреди Крум Зарков и какви хора ще вземе със себе си. БСП с Крум Зарков ще се бори за съдебна реформа, затова Делян Пеевски да бъде с ограничено влияние в политиката, както и партиите от статуквото да дадат крачка назад.“

Социалистите отново имат избор – да гласуват за единствената лява партия или за някоя нова формация, коментира Вълков възможното участие на Радев в следващия вот.

И допълни, че Румен Радев още няма ясна политическа линия – дали е десен или ляв.