      понеделник, 09.02.26
          ГОРЕЩО
          Начало България Крими

          Видеата на МВР показват че групата от „Петрохан" се е сбогувала дружески: Ще се видим на по-добро… (видеа)

          9 февруари 2026 | 18:14
          Катя Илиева
          „Ще се видим на по-добро…За мен беше чест“. Това си казват членове не организацията на Ивайло Калушев преди да се разделят. Записите бяха показани на брифинг на МВР и прокуратурата.

          От видеата става ясно, че между мъжете не е имало конфликт, дори напротив. На едно от видеата се вижда как Калушев /с червеното яке/ прегръща тримата, които по-късно намират смъртта си край хижа Петрохан. На пресконференцията се разра, че 15-годишният Сашко е бил открит мъртъв в поза клекнал със скръстени пръсти на ръцете.

          Въпросите след брифинга са повече от отговорите.

