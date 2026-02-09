Видеата на МВР показват че групата от „Петрохан“ се е сбогувала дружески: Ще се видим на по-добро… (видеа)

„Ще се видим на по-добро…За мен беше чест“. Това си казват членове не организацията на Ивайло Калушев преди да се разделят. Записите бяха показани на брифинг на МВР и прокуратурата.

От видеата става ясно, че между мъжете не е имало конфликт, дори напротив. На едно от видеата се вижда как Калушев /с червеното яке/ прегръща тримата, които по-късно намират смъртта си край хижа Петрохан. На пресконференцията се разра, че 15-годишният Сашко е бил открит мъртъв в поза клекнал със скръстени пръсти на ръцете.

Въпросите след брифинга са повече от отговорите.