      понеделник, 09.02.26
          НачалоНаука и ТехнологииИТ

          Видеогрите – полезни или вредни? Какво показват изследванията

          Екшън и стратегическите игри стимулират различни аспекти на мисленето, развиват вниманието, паметта и подобряват времето за реакция

          9 февруари 2026 | 17:02 430
          Снимка: Европейски потребителски център България
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Видеоигрите отдавна са част от ежедневието на милиони хора, но често ги критикуват, че са вредни за геймърите. В същото време научните доказателства показват обратното: определени видове игри могат да повлияят положително на когнитивните функции, пише Technews.bg 

          Екшън и стратегическите игри стимулират различни аспекти на мисленето, развиват вниманието, паметта и подобряват времето за реакция. Тези ефекти се наблюдават както при деца, така и при възрастни, твърдят учените.

          Едно от ключовите предимства на видеоигрите за мозъка е развитието на вниманието, тъй като те често изискват постоянно проследяване на множество обекти на екрана. В мета-анализ от 2023 г. учени анализираха влиянието на екшън видеоигрите върху когнитивните умения и откриха положителна връзка с подобреното внимание.

          Проучване от 2015 г. в Psychology Today дава подобни резултати. Играчите демонстрират по-добра способност да проследяват движещи се обекти при наличие на разсейващи фактори, което е полезно дори в реални ситуации, като например шофиране. Това се случва, защото игрите принуждават мозъка да филтрира по-ефективно информацията.

          Паметта също се подобрява от видеоигрите. Работната памет, която ни помага да задържаме информация за кратки периоди от време, се засилва от задачи, които изискват запомняне на последователности или местоположения.

