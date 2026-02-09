Вучич за премиерския пост: Не казвам „не“, решението е мое и на народа

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че решението дали ще бъде кандидат за министър-председател трябва да бъде лично негово, но и на гражданите, които според него искат стабилност, а не хаос, налаган от протестни групи.
Той призова членовете на партията си да не спекулират публично с темата за евентуална негова кандидатура на предстоящите парламентарни избори.
„Нито е време, нито е място. Това първо трябва да бъде моя лична преценка — дали се чувствам способен и дали искам. След това трябва да бъде решение на народа“, заяви Вучич пред журналисти в Президентството на Сърбия.
По думите му е напълно естествено след години на власт да съществува желание за промяна, включително сред част от собствените му поддръжници.
Вучич подчерта, че следващите избори ще бъдат спечелени от този, който успее да убеди гражданите, че може едновременно да донесе стабилност и промени.
Той отказа категорично да отхвърли възможността да оглави правителството:
Президентът изтъкна като постижения стабилността на сръбската валута, ниския публичен дълг и рекордната средна заплата, която вече надхвърля 1000 евро, както и най-високите пенсии в историята на страната, макар да призна, че много граждани все още живеят трудно.
Междувременно политическата обстановка в Сърбия остава напрегната след трагедията в Нови Сад през ноември 2024 г., когато при срутване на навес на жп гара загинаха 16 души. Инцидентът предизвика масови антиправителствени протести, а демонстрантите обвиняват властта в корупция и лош контрол върху инфраструктурните проекти.
Вучич обаче увери, че разполага с достатъчно енергия да продължи политическата си дейност.