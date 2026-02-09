НА ЖИВО
          14:25 ОБРАТ! ФБР не успя да докаже, че Епстийн е оглавявал група за трафик на хора14:09 Т. Стойчев: Мафиотската престъпност проникна до най-високите нива на властта13:51 Полицията с извънреден брифинг за случая „Петрохан" (ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО)13:51 Недялко Недялков пред Евроком за трагедията в Петрохан: Това е българският вариант на „Епстийн", има политически чадър (видео)13:43 Тома Белев за случая „Петрохан": Да приказваш за паравоенна групировка, когато става въпрос за 5 души и 1 дете, е малко странно13:04 Бащата на убитото дете от Петрохан съветван от години да си вземе сина от Калушев12:41 Руските служби: Задържаните за атентата срещу Алексеев признаха вината си12:00 Ива Митева с коментар за политическото си бъдеще и евентуален съюз с Румен Радев10:28 „Сега": Районната прокуратура в Костинброд е разследвала хижа „Петрохан", но е прекратила делото през декември 2025 г.10:26 Последна информация за Петрохан: Кемперът е бил оборудван с радиостанция и сателитна връзка
          Вучич за премиерския пост: Не казвам „не", решението е мое и на народа

          9 февруари 2026 | 14:51
          Снимка: БГНЕС
          
          Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че решението дали ще бъде кандидат за министър-председател трябва да бъде лично негово, но и на гражданите, които според него искат стабилност, а не хаос, налаган от протестни групи.

          Той призова членовете на партията си да не спекулират публично с темата за евентуална негова кандидатура на предстоящите парламентарни избори.

          „Нито е време, нито е място. Това първо трябва да бъде моя лична преценка — дали се чувствам способен и дали искам. След това трябва да бъде решение на народа“, заяви Вучич пред журналисти в Президентството на Сърбия.

          По думите му е напълно естествено след години на власт да съществува желание за промяна, включително сред част от собствените му поддръжници.

          „Всеки ден се разкайвам, че понякога съм се отпускал и не съм работил толкова, колкото е трябвало, за да постигнем още по-добри резултати.“

          Вучич подчерта, че следващите избори ще бъдат спечелени от този, който успее да убеди гражданите, че може едновременно да донесе стабилност и промени.

          Той отказа категорично да отхвърли възможността да оглави правителството:

          „В този момент не искам да казвам „не“, защото винаги оставям някаква възможност.“

          Президентът изтъкна като постижения стабилността на сръбската валута, ниския публичен дълг и рекордната средна заплата, която вече надхвърля 1000 евро, както и най-високите пенсии в историята на страната, макар да призна, че много граждани все още живеят трудно.

          Междувременно политическата обстановка в Сърбия остава напрегната след трагедията в Нови Сад през ноември 2024 г., когато при срутване на навес на жп гара загинаха 16 души. Инцидентът предизвика масови антиправителствени протести, а демонстрантите обвиняват властта в корупция и лош контрол върху инфраструктурните проекти.

          Вучич обаче увери, че разполага с достатъчно енергия да продължи политическата си дейност.

          „Можете да ми отправяте милион упреци, но никой не може да каже, че не съм работил повече от средния човек.“

