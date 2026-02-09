Вучич за премиерския пост: Не казвам „не“, решението е мое и на народа

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че решението дали ще бъде кандидат за министър-председател трябва да бъде лично негово, но и на гражданите, които според него искат стабилност, а не хаос, налаган от протестни групи.

- Реклама -

Той призова членовете на партията си да не спекулират публично с темата за евентуална негова кандидатура на предстоящите парламентарни избори.

„Нито е време, нито е място. Това първо трябва да бъде моя лична преценка — дали се чувствам способен и дали искам. След това трябва да бъде решение на народа“, заяви Вучич пред журналисти в Президентството на Сърбия.

По думите му е напълно естествено след години на власт да съществува желание за промяна, включително сред част от собствените му поддръжници.

„Всеки ден се разкайвам, че понякога съм се отпускал и не съм работил толкова, колкото е трябвало, за да постигнем още по-добри резултати.“

Вучич подчерта, че следващите избори ще бъдат спечелени от този, който успее да убеди гражданите, че може едновременно да донесе стабилност и промени.

Той отказа категорично да отхвърли възможността да оглави правителството:

„В този момент не искам да казвам „не“, защото винаги оставям някаква възможност.“

Президентът изтъкна като постижения стабилността на сръбската валута, ниския публичен дълг и рекордната средна заплата, която вече надхвърля 1000 евро, както и най-високите пенсии в историята на страната, макар да призна, че много граждани все още живеят трудно.

Междувременно политическата обстановка в Сърбия остава напрегната след трагедията в Нови Сад през ноември 2024 г., когато при срутване на навес на жп гара загинаха 16 души. Инцидентът предизвика масови антиправителствени протести, а демонстрантите обвиняват властта в корупция и лош контрол върху инфраструктурните проекти.

Вучич обаче увери, че разполага с достатъчно енергия да продължи политическата си дейност.