Жителите на живописното село Владо Тричков в Искърското дефиле са изправени пред сериозно изпитание, което поставя под риск здравето и сигурността им. Проблемът с улица „25-та“ в населеното място, която на места е широка под два метра и половина, прави невъзможно преминаването на линейки и пожарни автомобили.

Темата предизвика остра обществена реакция и стана повод за диалог между гражданите и общинската администрация на Своге.

Сигналите от местните жители описват тежка картина – възрастни и болни хора биват пренасяни на ръце през дворовете, тъй като специализираният транспорт не може да достигне до домовете им. В репортаж, излъчен по случая, хората споделят, че се чувстват забравени от институциите, като един от потърпевшите определя ситуацията като „престъпно бездействие“. Засегнатите домакинства настояват за осигуряване на нормален път с ширина поне 2.30 – 2.40 метра, за да живеят нормално в 21-ви век.

Позицията на общината: Решения и законови пречки

Инж. Валентин Михайлов, заместник-кмет на община Своге с ресор строителство и инфраструктура, който заема поста от 1999 година, коментира казуса с подробности в предаването „Делници“ по Евроком. Той бе категоричен, че е запознат с проблема още от 2021 г. и отхвърли обвиненията в бездействие.

„Всички, проблема на тази улица, аз съм го обяснил на общинския съвет, обяснил съм го на общинските съветници“, заяви инж. Михайлов. Той подчерта, че общината вече е инвестирала в реконструкцията на трасето, показвайки документи за извършени дейности. „Ето това е договорът от 2021 г. Ето го договорът от 2023 г. Тоест общината да бъде обвинявана, че не е обърнала внимание, това не мога да го приема“, допълни зам.-кметът.

Според инж. Михайлов две трети от улицата вече са ремонтирани с бетонова настилка. Проблемният участък обаче попада в сложна регулационна ситуация. Законът за устройство на територията (ЗУТ) изисква вътрешнокварталните улици да бъдат широки 5 метра, но реалността на терен е различна – частни имоти, огради и дори гараж, навлязъл в улицата, стесняват прохода драстично.

„Трябва задължително да се направи отчуждаване, трябва да намалим улицата от 5 метра на 3 и тогава ще изградим и този участък“, обясни инж. Михайлов. Администрацията е внесла предложение в експертен съвет за компромисно решение – улицата да бъде с габарит около 2.80–2.90 метра, за да не се налага събаряне на гаражи и огради. Очакванията са процедурите да отнемат около 3-4 месеца, след което ремонтът да бъде завършен.

Опровержение на слухове и бъдещи планове

В рамките на дискусията бяха засегнати и други наболели теми. Зам.-кметът категорично отрече тиражираните слухове, че пътищата се асфалтират с радиоактивни материали. „Това са глупости страхотни, които от време на време се тиражират“, заяви той по повод твърденията за камъни от урановата мина в Бухово, като уточни, че строителните фирми предоставят сертификати за качество.

Относно ремонта на кметството във Владо Тричков, Михайлов разясни, че той е наложителен заради драстичното увеличение на населението през летния сезон. По данни на общината, докато зимата в селото живеят около 1100 души, лятото броят им нараства до 3500 заради вилните зони. Обновената сграда ще подслони лекарски и зъболекарски кабинет, както и читалището.

Бюджетна криза и предизвикателства пред общината

Разговорът разкри и по-мащабния проблем, пред който е изправена местната власт – липсата на приет държавен бюджет, което блокира капиталовите разходи. „Ние трябва да работим с една 12-та от миналата, от бюджета от миналата година, но цените са с 30% голями. Никой не ни пита как оцеляваме“, сподели с емоция инж. Михайлов.

Ситуацията поставя под въпрос навременното ремонтиране на училища и детски градини, което обичайно се прави през летните месеци. Въпреки трудностите, зам.-кметът увери, че администрацията прави всичко възможно да поддържа инфраструктурата в 38-те населени места на общината, които обхващат хиляди километри общински пътища в тежък планински терен.

„Ние сме, как да кажа, бойци“, обобщи ситуацията Михайлов, изразявайки надежда, че след завършването на отчуждителните процедури, проблемът във Владо Тричков ще бъде трайно решен.