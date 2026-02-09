Заместник-кметът на Своге с отговор на граждани, които се оплакват от липсваща улица

Заместник-кметът на Своге инж. Валентин Михайлов, отговори в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев на оплакване на негови съграждани, които твърдят, че нямат улица до домовете си.

- Реклама -

В показан преде госта репортаж на колегата от „Евроком“ Георги Петров и оператора Росен Тенев се вижда как местни жители показват лошият път, по който са принудени да се придвижват, като призовават местната власт да вземе мерки.

От своя страна, в рамките на участието си, инженер Михайлов обясни, че част от този път е ремонтиран още през 2021-а година, а друга част през 2023-а година. Проблемното място се оказва частна собственост, поради което няма как да се асфалтира на този етап от общината.