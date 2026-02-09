Започна знаков процес срещу Meta и YouTube за пристрастяване на деца към социалните мрежи

В Съединените щати започна основното съдебно производство по знаково дело срещу Meta и YouTube, което може да създаде правен прецедент дали големите платформи умишлено са проектирани така, че да водят до пристрастяване сред децата.

Адвокатите на двете страни ще изложат аргументите си пред жури в Лос Анджелис. Очаква се главният изпълнителен директор на Meta – Марк Зукърбърг, да даде показания още следващата седмица, а ръководителят на Instagram – Адам Мосери, да се яви в съдебната зала още в сряда.

По време на откриването на процеса адвокатът на ищцата – 20-годишна американка, обозначена с инициалите К.М., заяви, че Meta и YouTube, собственост на Google, съзнателно са изградили продуктите си така, че да предизвикват зависимост при деца.

„Това дело е за две от най-богатите корпорации в историята, които са проектирали пристрастяване в мозъците на децата“, заяви пред съдебните заседатели адвокатът Марк Ланиър в уводната си пледоария.

Процесът в Лос Анджелис, ръководен от съдия Каролин Кул, се фокусира върху твърденията, че К.М. е претърпяла тежки психически увреждания, след като още като дете е развила зависимост към социалните мрежи.

Делото се следи внимателно както от правните среди, така и от технологичната индустрия, тъй като евентуално решение в полза на ищцата може да отвори пътя за вълна от подобни искове и да промени начина, по който социалните платформи се регулират по отношение на непълнолетните потребители.