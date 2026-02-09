НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 09.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:14 Видеата на МВР показват че групата от „Петрохан“ се е сбогувала дружески: Ще се видим на по-добро… (видеа)16:30 Реалните доходи на българските домакинства са нараснали с 45% за десет години16:22 Румен Радев: „Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си16:12 Любослав Костов: Проблемът на България е, че потреблението нараства, а инвестициите спадат14:25 ОБРАТ! ФБР не успя да докаже, че Епстийн е оглавявал група за трафик на хора14:09 Т. Стойчев: Мафиотската престъпност проникна до най-високите нива на властта13:51 Полицията за „Петрохан“: Работи се по 2 версии, 15 души са разпитани, в групата се говорило за смърт, детето намерено клекнало и с вплетени пръсти на ръцете13:51 Недялко Недялков пред Евроком за трагедията в Петрохан: Това е българският вариант на „Епстийн“, има политически чадър (видео)
          НачалоСвятПравосъдие

          Започна знаков процес срещу Meta и YouTube за пристрастяване на деца към социалните мрежи

          9 февруари 2026 | 23:14 180
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          В Съединените щати започна основното съдебно производство по знаково дело срещу Meta и YouTube, което може да създаде правен прецедент дали големите платформи умишлено са проектирани така, че да водят до пристрастяване сред децата.

          - Реклама -
            
            

          Адвокатите на двете страни ще изложат аргументите си пред жури в Лос Анджелис. Очаква се главният изпълнителен директор на Meta – Марк Зукърбърг, да даде показания още следващата седмица, а ръководителят на Instagram – Адам Мосери, да се яви в съдебната зала още в сряда.

          По време на откриването на процеса адвокатът на ищцата – 20-годишна американка, обозначена с инициалите К.М., заяви, че Meta и YouTube, собственост на Google, съзнателно са изградили продуктите си така, че да предизвикват зависимост при деца.

          „Това дело е за две от най-богатите корпорации в историята, които са проектирали пристрастяване в мозъците на децата“, заяви пред съдебните заседатели адвокатът Марк Ланиър в уводната си пледоария.

          Процесът в Лос Анджелис, ръководен от съдия Каролин Кул, се фокусира върху твърденията, че К.М. е претърпяла тежки психически увреждания, след като още като дете е развила зависимост към социалните мрежи.

          Делото се следи внимателно както от правните среди, така и от технологичната индустрия, тъй като евентуално решение в полза на ищцата може да отвори пътя за вълна от подобни искове и да промени начина, по който социалните платформи се регулират по отношение на непълнолетните потребители.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Пожар в рафинерия „Байджи“ в Северен Ирак отне живота на работник, шестима са ранени

          Красимир Попов -
          Инцидентът е станал в модернизиращ цех на стратегическото съоръжение, възстановено след боевете с „Ислямска държава“
          Политика

          Мария Корина Мачадо: Ще се върна във Венецуела въпреки репресиите

          Красимир Попов -
          Опозиционната лидерка заяви във Вашингтон, че задържането на неин съюзник няма да промени плановете ѝ
          България

          Диана Хусеин: Нетаняху търси конфликт с Иран, за да спаси политическата си кариера

          Екип Евроком -
          В разговора бе засегнат и глобалният скандал „Епстийн“, който продължава да тресе световния елит.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions