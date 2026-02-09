Започва изплащането на февруарските пенсии

От днес, 9 февруари, започва изплащането на пенсиите чрез „Български пощи“, съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ). Плащанията ще продължат до 20 февруари, като ще се извършват по предварително изготвен график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция.

Пенсионерите, които получават средствата си по банков път, ще получат февруарските си пенсии по сметките още днес, когато се извършват преводите.

От НОИ припомнят, че според Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж изплащането на пенсии и добавките към тях по пощите се извършва между 7-о и 20-о число на съответния месец. В случаите, когато някоя от тези дати се пада в неработен ден, изплащането се премества в първия работен ден след това, каквато е ситуацията и през този месец.

Същевременно обезщетенията за безработица през този месец ще бъдат изплатени на 16 февруари.

Актуална информация за всички видове плащания към осигурени лица и пенсионери се публикува всеки месец на интернет страницата на НОИ в рубриката „Календар на плащанията“.

От началото на годината Единният портал за електронни услуги на НОИ функционира като централна онлайн точка за административни и справочни услуги, свързани с парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания.