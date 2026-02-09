НА ЖИВО
          Започва изплащането на февруарските пенсии

          Плащанията през пощите продължават до 20 февруари, а банковите преводи се извършват днес

          9 февруари 2026 | 09:32
          Десислава Димитрова
          От днес, 9 февруари, започва изплащането на пенсиите чрез „Български пощи“, съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ). Плащанията ще продължат до 20 февруари, като ще се извършват по предварително изготвен график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция.

          Пенсионерите, които получават средствата си по банков път, ще получат февруарските си пенсии по сметките още днес, когато се извършват преводите.

          НОИ: Над половин милион българи са с инвалидни пенсии НОИ: Над половин милион българи са с инвалидни пенсии

          От НОИ припомнят, че според Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж изплащането на пенсии и добавките към тях по пощите се извършва между 7-о и 20-о число на съответния месец. В случаите, когато някоя от тези дати се пада в неработен ден, изплащането се премества в първия работен ден след това, каквато е ситуацията и през този месец.

          Същевременно обезщетенията за безработица през този месец ще бъдат изплатени на 16 февруари.

          Актуална информация за всички видове плащания към осигурени лица и пенсионери се публикува всеки месец на интернет страницата на НОИ в рубриката „Календар на плащанията“.

          БФПС с остра позиция до премиера: Настояват пенсиите да се плащат преди почивните дни БФПС с остра позиция до премиера: Настояват пенсиите да се плащат преди почивните дни

          От началото на годината Единният портал за електронни услуги на НОИ функционира като централна онлайн точка за административни и справочни услуги, свързани с парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания.

          Радан Кънев: Европейската отбрана ще се изгражда по нов модел

          Десислава Димитрова -
          Европейската отбрана ще бъде изградена по различен модел от сегашните политики на ЕС, смята евродепутатът от Европейската народна партия Радан Кънев.
          Политика

          Цветелина Пенкова: Изборът на Зарков за председател на БСП е ясен сигнал за обновление

          Росица Николаева -
          Тя подчерта, че положителните реакции от страна на Партията на европейските социалисти също са знак за доверие
          Правосъдие

          Шест месеца след трагедията в Слънчев бряг делото още не е в съда

          Десислава Димитрова -
          Половин година след тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг, при който жена загина, а детето ѝ беше тежко ранено, случаят все още не е стигнал до съдебна зала.
