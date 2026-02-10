16-годишен младеж е с опасност за живота след побой в Смолян

16-годишно момче, настанено в Център за настаняване от семеен тип в Смолян, е с опасност за живота след жесток побой, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден около 20:00 часа на 9 февруари в Районното управление в града от дежурен възпитател в социалната услуга.

По негови данни по-рано същия ден неизвестни лица са нанесли удари с ръце и крака по тялото и главата на младежа, който е настанен в центъра.

Вследствие на нападението момчето е получило фрактура на черепа и е настанено за лечение с опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство, като работата по установяване и издирване на заподозрените продължава.