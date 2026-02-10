НА ЖИВО
          16-годишен младеж е с опасност за живота след побой в Смолян

          Разследването по случая продължава, след като тийнейджър от социален център е приет с тежка черепна травма.

          10 февруари 2026 | 15:07 980
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          16-годишно момче, настанено в Център за настаняване от семеен тип в Смолян, е с опасност за живота след жесток побой, съобщиха от полицията.

          Сигналът за инцидента е подаден около 20:00 часа на 9 февруари в Районното управление в града от дежурен възпитател в социалната услуга.

          По негови данни по-рано същия ден неизвестни лица са нанесли удари с ръце и крака по тялото и главата на младежа, който е настанен в центъра.

          Вследствие на нападението момчето е получило фрактура на черепа и е настанено за лечение с опасност за живота.

          По случая е образувано досъдебно производство, като работата по установяване и издирване на заподозрените продължава.

