      вторник, 10.02.26
          ГОРЕЩО
          Начало България Инциденти

          21-годишен шофьор блъсна мъж в Оряхово и напусна местопроизшествието

          Разследването установява, че млад водач е прегазил мъжа и е напуснал мястото на произшествието

          10 февруари 2026 | 12:29 310
          Пострадалият е починал по-късно в болница.

          29-годишен мъж е починал след пътен инцидент в Оряхово, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца. Той е бил забелязан да седи на тротоар в града с тежки травми по главата, като сигналът за случая е подаден в полицията в 02:15 часа на 9 февруари.

          На място са изпратени полицейски патрул и екип на Спешна помощ от Оряхово. Мъжът е прегледан на място и транспортиран до болницата във Враца, но по-късно, в 05:40 часа, от лечебното заведение е съобщено, че той е починал.

          Непълнолетен шофьор без книжка катастрофира след употреба на алкохол в Разград Непълнолетен шофьор без книжка катастрофира след употреба на алкохол в Разград

          При проведените процесуално-следствени действия е установено, че пострадалият е лежал на пътното платно, когато е бил прегазен от лек автомобил, управляван от 21-годишен жител на Оряхово.

          След инцидента водачът е напуснал местопроизшествието, но впоследствие е бил установен и задържан за срок до 24 часа.

          По случая е образувано досъдебно производство по чл. 343, ал. 1, буква „в“, във връзка с чл. 342, ал. 1 от Наказателния кодекс, като разследването продължава.

