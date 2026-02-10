21-годишен шофьор блъсна мъж в Оряхово и напусна местопроизшествието

Пострадалият е починал по-късно в болница.

29-годишен мъж е починал след пътен инцидент в Оряхово, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца. Той е бил забелязан да седи на тротоар в града с тежки травми по главата, като сигналът за случая е подаден в полицията в 02:15 часа на 9 февруари.

На място са изпратени полицейски патрул и екип на Спешна помощ от Оряхово. Мъжът е прегледан на място и транспортиран до болницата във Враца, но по-късно, в 05:40 часа, от лечебното заведение е съобщено, че той е починал.

При проведените процесуално-следствени действия е установено, че пострадалият е лежал на пътното платно, когато е бил прегазен от лек автомобил, управляван от 21-годишен жител на Оряхово.

След инцидента водачът е напуснал местопроизшествието, но впоследствие е бил установен и задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 343, ал. 1, буква „в“, във връзка с чл. 342, ал. 1 от Наказателния кодекс, като разследването продължава.