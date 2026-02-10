НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          10:13 Доц. Неделчо Стойчев за Евроком: В случая „Петрохан“ говорим за мрежа от преференциални педофили, травмите са невъзвратими (аудио)10:08 Майката на Калушев: Той е убит! Рано или късно всичко ще изплува09:32 Дариева: Отваря се път на нихилизма, човек гледа на политиците като на безнадеждни09:22 Експерти: Пресконференцията на МВР само засили интерпретациите на случая „Петрохан“09:09 Росен Йорданов за случая „Петрохан“: Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край – това са факти
          НачалоСпортФутбол

          30 хиляди евро глоба и условна присъда за Пастор?

          Съдът реши да остави спортиста в ареста за 72 часа

          10 февруари 2026 | 09:39 360
          Снимка: gol.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Съдът е решил да остави Пастор в ареста за 72 часа заради възможността да се укрие или да извърши ново престъпление, стана ясно от брифинг във вторник сутрин. По този начин бразилецът дори няма да бъде на свобода за важния мач между неговия ЦСКА и ЦСКА 1948 от ¼-финалите за Купата на България във вторник вечер. 

          - Реклама -
            
            

          Говорителят на СРП Николай Николаев съобщи, че законът предвижда присъда лишаване от свобода за срок от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лева. В този случай обаче автомобилът не е бил личен и съдът присъжда като глоба стойността на автомобила. В случая тя възлиза на около 30 000 евро. 

          Добрата новина е, че бразилецът не е употребил наркотици. Той е имал и спътник от женски пол, а в допълнение Пастор е отказал кръвен тест, така че са използвани стойностите от дрегера. Според Николай Николаев футболистът ще получи условна присъда, както се случва най-често. Съдът не се е свързал с ЦСКА за информация за футболиста, но самият той оказва пълно съдействие. 

          Потвърдиха се първоначалните информации от понеделник, според които Пастор удавил мъката в алкохол, след като наскоро майка му починала.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Доц. Неделчо Стойчев за Евроком: В случая „Петрохан“ говорим за мрежа от преференциални педофили, травмите са невъзвратими (аудио)

          Екип Евроком -
          Структурата около Калушев функционира като секта или култ с изявена йерархия
          Крими

          Палежи в „Сухата река“: над 150 души живеят в страх

          Десислава Димитрова -
          Повече от 150 жители на столичния квартал „Сухата река“ живеят в постоянен страх след поредица от палежи в жилищен вход, при които неизвестен мъж подпалва асансьора на сградата.
          Крими

          Майката на Калушев: Той е убит! Рано или късно всичко ще изплува

          Никола Павлов -
          Стела Димитрова-Майсторова е сред най-известните български пианистки
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions