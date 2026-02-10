30 хиляди евро глоба и условна присъда за Пастор?

Съдът е решил да остави Пастор в ареста за 72 часа заради възможността да се укрие или да извърши ново престъпление, стана ясно от брифинг във вторник сутрин. По този начин бразилецът дори няма да бъде на свобода за важния мач между неговия ЦСКА и ЦСКА 1948 от ¼-финалите за Купата на България във вторник вечер.

Говорителят на СРП Николай Николаев съобщи, че законът предвижда присъда лишаване от свобода за срок от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лева. В този случай обаче автомобилът не е бил личен и съдът присъжда като глоба стойността на автомобила. В случая тя възлиза на около 30 000 евро.

Добрата новина е, че бразилецът не е употребил наркотици. Той е имал и спътник от женски пол, а в допълнение Пастор е отказал кръвен тест, така че са използвани стойностите от дрегера. Според Николай Николаев футболистът ще получи условна присъда, както се случва най-често. Съдът не се е свързал с ЦСКА за информация за футболиста, но самият той оказва пълно съдействие.

Потвърдиха се първоначалните информации от понеделник, според които Пастор удавил мъката в алкохол, след като наскоро майка му починала.