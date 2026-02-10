НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          65% от германците определят САЩ като заплаха за световния мир

          Русия остава държавата, която най-много респонденти възприемат като риск – 81%

          10 февруари 2026 | 10:21 70
          Снимка: БГНЕС
          Близо две трети от населението на Германия разглежда САЩ като основна заплаха за световния мир в близко бъдеще. Данните са от социологическо проучване на Института „Аленсбах“, изготвено по поръчка на Центъра за стратегия и висше лидерство и цитирано от ДПА и БТА.

          Резултатите показват рязко покачване на безпокойството спрямо Вашингтон, като 65% от анкетираните посочват Щатите за източник на опасност. За сравнение, при задаването на същия въпрос през миналата година този дял е бил 46 на сто. През 2024 г. едва една четвърт от германците (24%) са споделяли подобно мнение.

          Русия остава държавата, която най-много респонденти възприемат като риск – 81%. От началото на войната в Украйна през февруари 2022 г. този показател устойчиво се движи между 75 и 82 на сто. На трета позиция се нарежда Китай, който е посочен като заплаха за мира от 46% от участниците в допитването.

          Социолозите са потърсили мнението на гражданите и относно вероятността Германия да участва във война през следващите години. Само 3% отговарят, че такъв сценарий е „много вероятен“, а 28 на сто го смятат за „по-скоро възможен“. Най-голямата група – 40% от запитаните, са на мнение, че въвличането във военен конфликт не е вероятно.

          Изследването е проведено на територията на Германия в периода между 6 и 19 януари. В него са взели участие 1077 души на възраст над 16 години.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия издирва съучастничка в покушението срещу генерал Алексеев (СНИМКА)

          Никола Павлов -
          По данни на разследването като предполагаеми помагачи са установени руският гражданин Виктор Васин, задържан в Москва, и Зинаида Серебрицкая
          Политика

          Европейският парламент гласува ускорено заема от 90 млрд. евро за Украйна

          Георги Петров -
          Гласуването обхваща както самия заем, така и необходимите промени в бюджета на ЕС
          Политика

          Калас: Освиркванията срещу Ванс показват напрежението със САЩ

          Георги Петров -
          Случаят идва в момент на повишено напрежение преди Мюнхенската конференция по сигурността
