      вторник, 10.02.26
          НачалоБългарияИнциденти

          77-годишна жена загина при пожар в дома си

          Огънят е възникнал заради неправилно ползване на печка на твърдо гориво, а жертвата е била сама в къщата по време на инцидента

          10 февруари 2026 | 12:08 430
          Снимка: Facebook
          Дамяна Караджова
          Тя е била трудноподвижна.

          77-годишна жена е загинала при пожар в дома си в село Цар Самуил, община Тутракан, съобщава Dariknews. Инцидентът е станал в понеделник, когато жената е била сама в къщата, а разгарянето на пламъците я е заварило без възможност да се спаси.

          По първоначални данни пожарът е възникнал вследствие на неправилно ползване на печка на твърдо гориво. При огнената стихия са изгорели около 120 кв. метра покривна конструкция, както и голяма част от домашното имущество.

          От Областната дирекция на МВР в Силистра уточняват, че сигналът за произшествието е подаден около 12:40 часа в понеделник. Жената е била трудноподвижна и без чужда помощ в момента на пожара, което е затруднило евакуацията ѝ.

          Огънят е бил потушен от екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Тутракан. На място е извършен оглед от дежурна оперативна група, а по случая е образувано досъдебно производство.

          Пожар пламна в мемориала на жертвите от трагедията в Кран Монтана Пожар пламна в мемориала на жертвите от трагедията в Кран Монтана

          От пожарната отново напомнят, че през есенно-зимния сезон рискът от пожари в домовете се увеличава, като най-честите причини са неправилната експлоатация на отоплителни уреди и неизправни или непочистени комини.

          По данни на службите, общо 60 пожара са били потушени в страната през последното денонощие, като при 19 от тях има материални щети, включително седем пожара в жилищни сгради. Останалите 41 пожара са били без нанесени щети.

          Противопожарните екипи са реагирали на 95 сигнала за произшествия, като са извършени 33 спасителни и помощни операции, сред които шест при пътни инциденти и 26 за техническа помощ.

          Регистрирани са и две лъжливи повиквания към екипите на пожарната.

