      вторник, 10.02.26
          ГОРЕЩО
          НачалоЛайфстайлЛюбопитно

          92 години от рождението на Татяна Лолова: Близки и почитатели организират хепънинг в Пловдив

          В една от галериите в Стария град ще има колективно четене на последната й книга „Татяна Лолова. От А до Я“

          10 февруари 2026 | 15:49 110
          Снимка: Български културен институт Лондон
          Росица Николаева
          Днес огромната и незабравима актриса Татяна Лолова трябваше да навърши 92 години. Тя си отиде на 23 март 2021 г. и остави след себе си не просто следа, а поредица от шедьоври, пише Дарикнюз.

          Родена през 1934 г. в София. Завършва актьорско майсторство при проф. Стефан Сърчаджиев във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1955 г. Същата година дебютира на професионална сцена в Драматичен театър „Сава Огнянов“ – Русе. През 1957 г. става първата актриса, която е официално назначена в новосформираната трупа на Държавен сатиричен театър, където играе до края на живота си с едно прекъсване от 1977 до 1989 г., когато е актриса в театър „София“.

          Някои от най-популярните пиеси с нейно участие са „Чичовци“ (1960) по Иван Вазов, „Много шум за нищо“ (1965) по Шекспир, „Щастливи дни“ (1991) по С. Бекет, „От другата страна“ по С. Стратиев, „Човекоядката“ (1978) по И. Радоев, „Големанов“ по Ст. Л. Костов и много други. В киното е популярна с филми като „Птици и хрътки“, „Щурец в ухото“, „Топло“, „Бон шанс, инспекторе“, „Опасен чар“, „Разговор с птици“.

          Има над 120 театрални, 76 телевизионни и 54 роли в киното, многобройни записи в БНР. Носител е на редица филмови и театрални награди, високи държавни отличия. През годините играе на сцените на Народния театър „Иван Вазов“, „Театър 199“, театрите в Стара Загора и Русе.

          Приятели, близки и почитатели организират хепънинг в нейна чест в Пловдив, за да празнуват таланта й. В една от галериите в Стария град ще има колективно четене на последната й книга „Татяна Лолова. От А до Я“.

          Това е един възможен начин да си спомним за Татяна Лолова с усмивка, без тъга. Да се възхитим отново на нейния талант и чувство за хумор. За мен Татяна Лолова остава преди всичко приятел, скъп човек, който умееше да направи живота на хората около себе си по-поносим“, казва Георги Тошев, автор на книгата и филма.

          За първи път ще бъдат показани рокля и аксесоари, с които Лолова играе в едно от последните си представления – моноспектакъла „Дуенде“ на режисьора Съни Сънински.

          Познати и приятели на голямата актриса ще се включат и в творческите вечери – хепънинг, посветени на звездата на Сатиричния театър – и в Шабла (23 февруари), и Балчик (22 февруари), в края на месец февруари.

          Очаква се на двете събития да присъстват и колеги на актрисата от Сатиричния театър, театрите във Варна и Добрич. Всеки един ще разкаже история с Лолова и ще прочете любим откъс от книгата.

