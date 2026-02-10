Администрацията на американския президент Доналд Тръмп планира да финансира усилия за насърчаване на свободата на словото в западноевропейските държави – съюзници на Вашингтон. Това заяви заместник държавният секретар по публичната дипломация на САЩ Сара Роджърс, предаде Ройтерс.

- Реклама -

Изявлението беше направено по време на визита в Европа, фокусирана върху противодействието на норми, които американските власти определят като цензура. Вашингтон се противопоставя категорично на регулации като Закона за цифровите услуги на ЕС и британския Закон за онлайн безопасността.

Според американската позиция тези актове ограничават свободата на изразяване, включително критиките към имиграционната политика, и налагат тежки изисквания на технологичните компании от САЩ. В отговор поддръжниците на законодателството в Европа твърдят, че правилата са ключови в борбата срещу езика на омразата и дезинформацията.

По време на дискусия в Будапеща Роджърс подчерта, че разполага с правомощия да насочва американско финансиране чрез грантове. „Искам да насърчавам свободата на словото в западноевропейските съюзнически демокрации и това е, което ще правя с моите грантове“, заяви тя, цитирана от БТА.

Британският в. „Файненшъл Таймс“ съобщи миналата седмица, че Роджърс е обсъдила с членове на партията „Реформирай Обединеното кралство“ план за финансиране на организации, подкрепящи политиката на Доналд Тръмп. Дипломатическата обиколка на Роджърс включва още посещения в Дъблин, Варшава и Мюнхен.