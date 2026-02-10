Людмил Рангелов: Стомасите на починалите мъже в хижа „Петрохан“ са били празни, което подкрепя версия за самоубийство

Мотивите за трагедията, при която шестима души загубиха живота си в хижа „Петрохан“ и край връх Околчица, може и никога да не бъдат изцяло установени. Това заяви адвокат Людмил Рангелов в коментар пред bTV, като подчерта, че на този етап основната задача на разследващите органи е да подредят фактите и въз основа на тях да направят логични изводи.

По думите му брифингът на прокуратурата и криминалните служби е дал убедителни отговори на редица ключови въпроси. Потвърдено е, че тримата мъже, открити мъртви пред хижа „Петрохан“, са намерени до личните си огнестрелни оръжия, които са притежавали законно. Съдебномедицинската експертиза е установила, че всеки от изстрелите е произведен от упор или от изключително близко разстояние – в рамките на контрола на човешката ръка, което насочва към версията за самоубийство.

Рангелов обърна внимание и на допълнителна информация, която според него има значение за крайните изводи. При аутопсиите е било установено, че стомасите на тримата са били празни, което предполага, че в последните дни преди смъртта си те вероятно са приемали само течности – вода или чай. Адвокатът уточни, че разполага с надежден източник за тази информация, но на този етап не може да го разкрие.

Относно спекулациите за евентуално участие на външни лица той беше категоричен, че няма данни, които да подкрепят подобна версия. По думите му разследващите със сигурност работят и по алтернативни хипотези, но до момента не са открити факти, сочещи към намеса на други хора.

Коментар беше направен и по повод разпространените видеокадри, около които се появиха съмнения за монтаж. Рангелов подчерта, че видеотехническите експертизи разполагат с напреднали методи за проверка на автентичността на записите и за установяване на евентуална манипулация. Според него няма логичен интерес нито от страна на прокуратурата, нито от МВР да бъдат представяни манипулирани видеоматериали.

Адвокатът припомни и информация за подаден сигнал до ДАНС, свързан със семейството и оставено дете, като отбеляза, че при съмнения за секта или екстремистки структури подобни случаи следва да бъдат наблюдавани внимателно.

„Сектите представляват форма на организация, която може да бъде обществено опасна и изисква институционален контрол“, подчерта Рангелов.

Според него самото криминално разследване може да приключи в рамките на няколко месеца, но обществените последици и анализите около случая ще продължат години. По думите му трагедията поставя сериозни въпроси за семейната среда, възпитанието на децата и крайни, дори абсурдни представи за начина, по който едно дете трябва да расте.