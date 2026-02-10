Акция в Пловдивско разкри нелегално производство на лекарства (СНИМКИ)

Огромно количество контрабандни лекарства е било разкрито при полицейска акция в Пловдивско, съобщиха от органите на реда.

Операцията е започнала на 6 февруари, след получена информация за незаконна дейност в сферата на здравеопазването на територията на асеновградското село Богданица.

При претърсване на помещение, обособено като производствен цех, разследващите откриват машина за пълнене на капсулни хапчета, както и големи количества готова продукция. Част от медикаментите са били съхранявани в чували в насипно състояние, а други – пакетирани в блистери и кашони.

По време на операцията е иззето и прахообразно вещество, както и различни заготовки и други доказателства. Според първоначалните данни става въпрос за лекарствен продукт, предназначен за лечение на определено неврологично заболяване.

Установено е още, че опаковките и медикаментите са били обозначени с търговската марка на световно известна фармацевтична корпорация, без да са налични необходимите разрешителни документи от правопритежателя.

По случая са задържани двама чешки граждани на 52 и 35 години, заподозрени в незаконно производство и съхранение на медикаментите, като вече са привлечени като обвиняеми.

Разследването продължава, като предстои да бъде установено точното количество на иззетите лекарства, както и дали те вече са били разпространявани в търговската мрежа в България или в чужбина.