НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:35 Аутопсията на момчето е готова, Калушев го е убил11:23 АПС препоръча на Йотова да избере Гюров за служебен премиер10:13 Доц. Неделчо Стойчев за Евроком: В случая „Петрохан“ говорим за мрежа от преференциални педофили, травмите са невъзвратими (аудио)10:08 Майката на Калушев: Той е убит! Рано или късно всичко ще изплува09:32 Дариева: Отваря се път на нихилизма, човек гледа на политиците като на безнадеждни09:22 Експерти: Пресконференцията на МВР само засили интерпретациите на случая „Петрохан“09:09 Росен Йорданов за случая „Петрохан“: Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край – това са факти
          НачалоБългарияКрими

          Акция в Пловдивско разкри нелегално производство на лекарства (СНИМКИ)

          Двама чужди граждани са задържани след открит производствен цех в село Богданица

          10 февруари 2026 | 11:48 230
          Снимка: ОД на МВР-Пловдив
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Огромно количество контрабандни лекарства е било разкрито при полицейска акция в Пловдивско, съобщиха от органите на реда.

          - Реклама -
            
            

          Операцията е започнала на 6 февруари, след получена информация за незаконна дейност в сферата на здравеопазването на територията на асеновградското село Богданица.

          При претърсване на помещение, обособено като производствен цех, разследващите откриват машина за пълнене на капсулни хапчета, както и големи количества готова продукция. Част от медикаментите са били съхранявани в чували в насипно състояние, а други – пакетирани в блистери и кашони.

          По време на операцията е иззето и прахообразно вещество, както и различни заготовки и други доказателства. Според първоначалните данни става въпрос за лекарствен продукт, предназначен за лечение на определено неврологично заболяване.

          Установено е още, че опаковките и медикаментите са били обозначени с търговската марка на световно известна фармацевтична корпорация, без да са налични необходимите разрешителни документи от правопритежателя.

          По случая са задържани двама чешки граждани на 52 и 35 години, заподозрени в незаконно производство и съхранение на медикаментите, като вече са привлечени като обвиняеми.

          Разследването продължава, като предстои да бъде установено точното количество на иззетите лекарства, както и дали те вече са били разпространявани в търговската мрежа в България или в чужбина.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Драстично намалява броят на учениците в Ямболско

          Росица Николаева -
          Професионалната гимназия в по икономика и мениджмънт "Георги Сава Раковски" е пред закриване поради липса на кандидати
          Крими

          Непълнолетен шофьор без книжка катастрофира след употреба на алкохол в Разград

          Дамяна Караджова -
          17-годишният младеж вече е санкциониран за други нарушения, а родителите му също са глобени за липса на контрол
          Крими

          Аутопсията на момчето е готова, Калушев го е убил

          Никола Павлов -
          Детето е било клекнало, със вплетени пръсти в поза на молитва по будистки обичай
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions