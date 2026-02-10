НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
          ГОРЕЩО
          България

          Александър Дунчев за групата от „Петрохан": За тази псевдо организация знаем доста притеснителни неща

          10 февруари 2026 | 16:15
          Бившият председател на Агенцията по горите Александър Дунчев е алармирал, че групата на Ивайло Калушев е опасна, още през септември 2022 г. Това става, след като по това време в „Списание 360“ се появява статия, посветена на Калушев и хората му. Тя е озаглавена: „Първата българска рейнджърска служба“.

          По този повод в пост във Фейсбук Дунчев отбелязва: „Няма нищо по-опасно за държавата и обществото да се появяват паралелни на държавата частни организации, които твърдят че пазят с оръжия и маски природата. Когато няма държава никой не може да гарантира на хората че такива въоръжени, да не кажа, мутренски организации не защитават частни териториални или мафиотски интереси под предлог, че пазят природата. По подобен начин мутри пазеха и строежите на Рилски езера и Банско“.

          Дунчев завършва така: „Защитата на природата като държавен публичен ресурс може да се извършва законно единствено от държавни органи, а ние гражданите и обществените организации имаме единствено право да следим за нарушения да сигнализираме и да караме държавните институции да работят. За тази псевдо организация знаем доста притеснителни неща, но по-добре да ви информираме за проблема с обективни аргументи“.

          Коментарите са разнопопосочни под публикацията, видя Евроком. Смущаващи са няколко от тях, в които се казва: „Това е незаконно, най-малкото. Кого борят рейнджърите? Незаконните изнасилвачи на деца и бракониерите?“, „Това тези „рейнджъри“ които преградиха незаконно туристическата пътека „Ком – Емине“ ли са?“, „360, защо не споменавате какво унищожи тази ненужна групировка?“, „Кой са тези самодоволни мегаломани? И кой ги финансира? На конкурсен начин или не? Особено дразни самопровъзгласяването им за Национална, Европейска и т.н? Дори Зелените патрули и Амадеус Кръстев (бог да го прости) не си позволяваше подобни прилагателни“.

          Александър Дунчев се включва в нов пост:Ето и от къде са взели идеята за паравоенната псевдо-природозащитна „организация“, докато са живяли в Мексико. Гледайте филма и там за същата мафиотска организация става дума. https://m.imdb.com/title/tt11064620/“.

          Припомняме Ви, че Дунчев напусна редиците на ПП-ДБ, след остър конфликт с Кирил Петков. Неофициално се твърдеше по медиите, че като премиер, Кирил Петков дори е налетял физически на Дунчев в МС. За самия Дунчев се знае, че е непоколебим в опазване на горите и не отстъпва от принците си.

