НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Американски законодатели настояват за оставката на търговския министър Хауърд Лътник заради връзки с Джефри Епстийн

          10 февруари 2026 | 00:44 110
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Няколко американски законодатели от двете основни партии заявиха, че министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник трябва да подаде оставка заради миналите си бизнес връзки с осъдения за блудство с деца финансист Джефри Епстийн.

          - Реклама -
            
            

          Сенаторът демократ Адам Шиф подчерта в писмено изявление, че Лътник „е излъгал за връзките си с Джефри Епстийн“. По думите му материали, публикувани по-рано от Министерството на правосъдието на САЩ, показват, че Лътник е имал бизнес отношения и е поддържал комуникация в продължение на много години с Епстийн, въпреки че публично „многократно е отричал“ това.

          Според Шиф наличните доказателства сочат още, че Лътник „дори е планирал да посети частния остров на Епстийн“.

          „Лътник не трябва да бъде наш министър на търговията; той трябва да подаде оставка незабавно“, заяви сенаторът.

          Натискът върху министъра нараства и от Камарата на представителите. Конгресмените Томас Маси (републиканец от Кентъки) и Робърт Гарсия (демократ от Калифорния), както и други законодатели, вече публично настояха за оставката на Лътник.

          Скандалът се разгръща на фона на продължаващите разкрития около мрежата от контакти на Джефри Епстийн, които засягат високопоставени фигури от политиката, бизнеса и публичния живот в Съединените щати и извън тях.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Иран засилва репресиите, докато търси дипломатически пробив със САЩ

          Красимир Попов -
          Арести на реформисти и активисти вървят паралелно с предпазливо отваряне към преговори за ядрената програма
          Политика

          САЩ предават ключови командвания в НАТО на Европа под натиска на президента Доналд Тръмп

          Красимир Попов -
          Вашингтон пренарежда военната структура на Алианса, като настоява европейските съюзници да поемат по-голяма отговорност за собствената си отбрана
          Правосъдие

          Започна знаков процес срещу Meta и YouTube за пристрастяване на деца към социалните мрежи

          Красимир Попов -
          Дело в Калифорния може да създаде прецедент за отговорността на технологичните гиганти към психичното здраве на непълнолетните
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions