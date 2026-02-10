Американски законодатели настояват за оставката на търговския министър Хауърд Лътник заради връзки с Джефри Епстийн

Няколко американски законодатели от двете основни партии заявиха, че министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник трябва да подаде оставка заради миналите си бизнес връзки с осъдения за блудство с деца финансист Джефри Епстийн.

Сенаторът демократ Адам Шиф подчерта в писмено изявление, че Лътник „е излъгал за връзките си с Джефри Епстийн“. По думите му материали, публикувани по-рано от Министерството на правосъдието на САЩ, показват, че Лътник е имал бизнес отношения и е поддържал комуникация в продължение на много години с Епстийн, въпреки че публично „многократно е отричал“ това.

Според Шиф наличните доказателства сочат още, че Лътник „дори е планирал да посети частния остров на Епстийн“.

„Лътник не трябва да бъде наш министър на търговията; той трябва да подаде оставка незабавно“, заяви сенаторът.

Натискът върху министъра нараства и от Камарата на представителите. Конгресмените Томас Маси (републиканец от Кентъки) и Робърт Гарсия (демократ от Калифорния), както и други законодатели, вече публично настояха за оставката на Лътник.

Скандалът се разгръща на фона на продължаващите разкрития около мрежата от контакти на Джефри Епстийн, които засягат високопоставени фигури от политиката, бизнеса и публичния живот в Съединените щати и извън тях.