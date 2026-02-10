Американските сили удариха плавателен съд, заподозрян в наркотрафик, в Тихия океан

Според САЩ плавателният съд е участвал в операции по трафик на наркотици.

Американските въоръжени сили обявиха, че са нанесли удар по плавателен съд в източната част на Тихия океан, при който двама души са загинали, а един е оцелял.

Администрацията на президента Доналд Тръмп през последните седмици отчита успехи в операциите по унищожаване на плавателни съдове, заподозрени в трафик на наркотици. От Въоръжените сили заявиха, че и поразеният сега кораб е участвал в същата нелегална дейност.

„Разузнаването потвърди, че съдът е плавал по известни маршрути за контрабанда на дрога в източната част на Тихия океан“, казват още американските власти.

Координационният център за морско спасяване на Еквадор координира операциите по издирване и спасяване на оцелелия, съобщи Американската брегова охрана, която оказва и техническа подкрепа в операцията.