НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:35 Аутопсията на момчето е готова, Калушев го е убил11:23 АПС препоръча на Йотова да избере Гюров за служебен премиер10:13 Доц. Неделчо Стойчев за Евроком: В случая „Петрохан“ говорим за мрежа от преференциални педофили, травмите са невъзвратими (аудио)10:08 Майката на Калушев: Той е убит! Рано или късно всичко ще изплува09:32 Дариева: Отваря се път на нихилизма, човек гледа на политиците като на безнадеждни09:22 Експерти: Пресконференцията на МВР само засили интерпретациите на случая „Петрохан“09:09 Росен Йорданов за случая „Петрохан“: Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край – това са факти
          НачалоНаука и ТехнологииИТ

          Анализ на Harvard Business Review: Изкуственият интелект увеличава натоварването вместо да го намалява

          10 февруари 2026 | 11:21 270
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Сподели
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев

          В продължение на десетилетия обещанието за автоматизация гласеше, че машините ще поемат тежката работа, осигурявайки на хората повече свободно време. Според скорошен анализ на Harvard Business Review обаче, навлизането на генеративния изкуствен интелект (AI) постига обратния ефект. Вместо да действа като средство за пестене на труд, технологията създава „бягаща пътека за производителност“, която води до по-бързо изтощение на служителите.

          - Реклама -
            
            

          Данните сочат, че AI често увеличава обема на задачите, вместо да го свива. Когато една дейност, отнемала часове, вече се изпълнява за минути, мениджърите рядко предоставят освободеното време за почивка. Практиката показва, че този вакуум се запълва моментално с нови задължения, което компресира работния ден в режим на постоянно изпълнение на задачи.

          Този феномен се обяснява с „парадокса на Джевънс“. Исторически погледнато, когато технологията направи използването на даден ресурс по-ефективен, потреблението му не спада, а расте значително. В съвременната офис среда този ресурс е човешката дейност, която става обект на все по-високи очаквания за резултати в рамките на стандартния осемчасов ден.

          Сериозен фактор за умората е елиминирането на рутинните дейности. В миналото задачи като форматиране на таблици или подреждане на файлове осигуряваха своеобразна „когнитивна почивка“ за мозъка между трудните решения. Сега AI поема леките функции, оставяйки хората отговорни единствено за сложните и емоционално натоварващи части от процеса. Липсата на паузи води до много по-бърза умствена умора.

          Технологията генерира и допълнителен слой работа, свързан с обработката на информация. Лекотата, с която се създават отчети и имейли чрез AI, води до прилив на съдържание, което все пак изисква човешка проверка и редакция. Служителите често изразходват значителни усилия за наблюдение и коригиране на резултатите от алгоритмите – стъпки, които рядко са предвидени при внедряването на системите.

          Експертите от Harvard Business Review предупреждават, че сме на кръстопът. Ако компаниите продължат да измерват успеха само чрез обема на продукцията, прегарянето на кадрите ще се задълбочи. Решението изисква промяна в организационната култура и препроектиране на ролите, така че ефективността на AI да се използва за подобряване на качеството на работа, а не само за количеството.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Братът на Епстийн: Тръмп нареди да го убият в затвора

          Никола Павлов -
          Марк Епстийн потвърждава, че е изпратил писмото
          Свят

          Американските сили удариха плавателен съд, заподозрян в наркотрафик, в Тихия океан

          Дамяна Караджова -
          Двама души загинаха при операцията, а спасителни екипи издириха оцелял след атаката в източната част на океана
          Война

          Папа Лъв XIV изпрати генератори и лекарства за Украйна

          Десислава Димитрова -
          Папа Лъв XIV изпрати 80 електрически генератора и лекарства за подпомагане на хората в Украйна, които продължават да страдат от студа и последиците от войната.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions