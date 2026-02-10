В продължение на десетилетия обещанието за автоматизация гласеше, че машините ще поемат тежката работа, осигурявайки на хората повече свободно време. Според скорошен анализ на Harvard Business Review обаче, навлизането на генеративния изкуствен интелект (AI) постига обратния ефект. Вместо да действа като средство за пестене на труд, технологията създава „бягаща пътека за производителност“, която води до по-бързо изтощение на служителите.

Данните сочат, че AI често увеличава обема на задачите, вместо да го свива. Когато една дейност, отнемала часове, вече се изпълнява за минути, мениджърите рядко предоставят освободеното време за почивка. Практиката показва, че този вакуум се запълва моментално с нови задължения, което компресира работния ден в режим на постоянно изпълнение на задачи.

Този феномен се обяснява с „парадокса на Джевънс“. Исторически погледнато, когато технологията направи използването на даден ресурс по-ефективен, потреблението му не спада, а расте значително. В съвременната офис среда този ресурс е човешката дейност, която става обект на все по-високи очаквания за резултати в рамките на стандартния осемчасов ден.

Сериозен фактор за умората е елиминирането на рутинните дейности. В миналото задачи като форматиране на таблици или подреждане на файлове осигуряваха своеобразна „когнитивна почивка“ за мозъка между трудните решения. Сега AI поема леките функции, оставяйки хората отговорни единствено за сложните и емоционално натоварващи части от процеса. Липсата на паузи води до много по-бърза умствена умора.

Технологията генерира и допълнителен слой работа, свързан с обработката на информация. Лекотата, с която се създават отчети и имейли чрез AI, води до прилив на съдържание, което все пак изисква човешка проверка и редакция. Служителите често изразходват значителни усилия за наблюдение и коригиране на резултатите от алгоритмите – стъпки, които рядко са предвидени при внедряването на системите.

Експертите от Harvard Business Review предупреждават, че сме на кръстопът. Ако компаниите продължат да измерват успеха само чрез обема на продукцията, прегарянето на кадрите ще се задълбочи. Решението изисква промяна в организационната култура и препроектиране на ролите, така че ефективността на AI да се използва за подобряване на качеството на работа, а не само за количеството.