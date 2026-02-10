НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:35 Аутопсията на момчето е готова, Калушев го е убил11:23 АПС препоръча на Йотова да избере Гюров за служебен премиер10:13 Доц. Неделчо Стойчев за Евроком: В случая „Петрохан“ говорим за мрежа от преференциални педофили, травмите са невъзвратими (аудио)10:08 Майката на Калушев: Той е убит! Рано или късно всичко ще изплува09:32 Дариева: Отваря се път на нихилизма, човек гледа на политиците като на безнадеждни09:22 Експерти: Пресконференцията на МВР само засили интерпретациите на случая „Петрохан“09:09 Росен Йорданов за случая „Петрохан“: Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край – това са факти
          НачалоБългарияПолитика

          АПС препоръча на Йотова да избере Гюров за служебен премиер

          Председателят на ПГ на партията Хайри Садъков поздрави Йотова за встъпването ѝ в длъжност

          10 февруари 2026 | 11:23 350
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          АПС препоръча на президента Илияна Йотова да избере подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен премиер. Това се случи по време на консултациите при държавния глава.

          - Реклама -
            
            

          Председателят на ПГ на партията Хайри Садъков поздрави Йотова за встъпването ѝ в длъжност.

          Всички очакваме и вярваме, че ще извървите пътя в съответствие с очакванията на българското общество. Уверявам Ви, че Вашето решение за избор на служебен премиер ще получи широка обществена подкрепа.

          Обществото очаква служебен премиер и кабинет, който да гарантира честни и прозрачни избори. Който да осигури нулева толерантност към купения и корпоративния вот„, коментира Садъков.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Любопитно

          DARA влезе в Топ 10 на букмейкърите за „Евровизия“

          Десислава Димитрова -
          Само седмица след като спечели правото да представи България на „Евровизия“, DARA вече се изкачи до 7-о място в коефициентите на букмейкърите сред 35-те държави участнички в тазгодишното издание на конкурса.
          Общество

          Драстично намалява броят на учениците в Ямболско

          Росица Николаева -
          Професионалната гимназия в по икономика и мениджмънт "Георги Сава Раковски" е пред закриване поради липса на кандидати
          Крими

          Акция в Пловдивско разкри нелегално производство на лекарства (СНИМКИ)

          Десислава Димитрова -
          Огромно количество контрабандни лекарства е било разкрито при полицейска акция в Пловдивско, съобщиха от органите на реда.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions