АПС препоръча на Йотова да избере Гюров за служебен премиер

АПС препоръча на президента Илияна Йотова да избере подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен премиер. Това се случи по време на консултациите при държавния глава.
Председателят на ПГ на партията Хайри Садъков поздрави Йотова за встъпването ѝ в длъжност.
„Всички очакваме и вярваме, че ще извървите пътя в съответствие с очакванията на българското общество. Уверявам Ви, че Вашето решение за избор на служебен премиер ще получи широка обществена подкрепа.
Обществото очаква служебен премиер и кабинет, който да гарантира честни и прозрачни избори. Който да осигури нулева толерантност към купения и корпоративния вот„, коментира Садъков.