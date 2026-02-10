Асен Василев за „Петрохан“: Политическите внушения по случая са непристойни

Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев заяви, че се правят опити да бъде прикрит фактът, че ДАНС и Прокуратурата не са реагирали навреме по случая, станал публично известен през последните дни.

„Не познавам организацията „Национална агенция за контрол на защитените територии". Не съм запознат и с нейната дейност. Това, което стана ясно през последните няколко дни, е, че ДАНС и Прокуратурата са проспали случая. Имало е сигнали, през декември разследването е приключило, без да е ясно до какво е довело. Институциите не са се намесили навреме и в момента хвърлят най-разнообразни теории с цел да се замете фактът, че не са си свършили работата", каза Василев на брифинг във вторник.

Той бе категоричен, че не познава нито Ивайло Калушев, нито останалите жертви на трагичните събития край „Петрохан“ и Околчица.

По повод твърденията, че организацията е регистрирана по време на управлението на ПП-ДБ, а разрешението е дадено от тогавашния министър Борислав Сандов, Василев отговори:

„Не. Самата организация е регистрирана от Търговския регистър. Последната проверка е показала, че има над 60 организации, регистрирани от съда и регистъра с такива имена. Пак някой е проспал ситуацията”.

Според него опитите за политическо обвързване на случая са „непристойни и грешни“, а случващото се представлява:

„гнусна атака, за да се прикрие, че ДАНС и Прокуратурата не са си свършили работата”.

Василев коментира и поисканата оставка на столичния кмет Васил Терзиев: