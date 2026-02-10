НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:44 Прокуратурата обяви с какво оръжие са убити тримата в кемпера14:08 Аутопсията на Ивайло Калушев е готова: какво показва?12:35 Д-р Гълъбова пред Евроком: Дейността на училище „Космос“ граничи с шарлатания (аудио)12:18 Д-р Цветеслава Гълъбова за „Петрохан“: Видях психопатия и агресия (аудио)12:11 МЕЧ към Йотова: Вие сте част от олигархичния модел, няма да преговаряме повече с Вас11:35 Аутопсията на момчето от „Петрохан“ е готова, Калушев го е убил11:23 АПС препоръча на Йотова да избере Гюров за служебен премиер10:13 Доц. Неделчо Стойчев за Евроком: В случая „Петрохан“ говорим за мрежа от преференциални педофили, травмите са невъзвратими (аудио)10:08 Майката на Калушев: Той е убит! Рано или късно всичко ще изплува09:32 Дариева: Отваря се път на нихилизма, човек гледа на политиците като на безнадеждни
          НачалоБългарияПолитика

          Асен Василев за „Петрохан“: Политическите внушения по случая са непристойни

          Лидерът на „Продължаваме Промяната“ отрече връзка с организациите около случая и определи политическите обвинения като опит за отклоняване на вниманието.

          10 февруари 2026 | 14:55 490
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев заяви, че се правят опити да бъде прикрит фактът, че ДАНС и Прокуратурата не са реагирали навреме по случая, станал публично известен през последните дни.

          „Не познавам организацията „Национална агенция за контрол на защитените територии”. Не съм запознат и с нейната дейност. Това, което стана ясно през последните няколко дни, е, че ДАНС и Прокуратурата са проспали случая. Имало е сигнали, през декември разследването е приключило, без да е ясно до какво е довело. Институциите не са се намесили навреме и в момента хвърлят най-разнообразни теории с цел да се замете фактът, че не са си свършили работата“, каза Василев на брифинг във вторник.

          - Реклама -
            
            

          Той бе категоричен, че не познава нито Ивайло Калушев, нито останалите жертви на трагичните събития край „Петрохан“ и Околчица.

          По повод твърденията, че организацията е регистрирана по време на управлението на ПП-ДБ, а разрешението е дадено от тогавашния министър Борислав Сандов, Василев отговори:

          „Не. Самата организация е регистрирана от Търговския регистър. Последната проверка е показала, че има над 60 организации, регистрирани от съда и регистъра с такива имена. Пак някой е проспал ситуацията”.

          Според него опитите за политическо обвързване на случая са „непристойни и грешни“, а случващото се представлява:

          Иво Калушев притежава 21 имоти у нас, сред покупките му е и държавена земя край „Петрохан“ Иво Калушев притежава 21 имоти у нас, сред покупките му е и държавена земя край „Петрохан“

          „гнусна атака, за да се прикрие, че ДАНС и Прокуратурата не са си свършили работата”.

          Василев коментира и поисканата оставка на столичния кмет Васил Терзиев:

          „Той е дарявал средства за няколкостотин различни каузи. Не вярвам, че това е някакъв проблем”.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Здраве

          Европейски страни се обединяват в борбата срещу раковите заболявания

          Росица Николаева -
          Започва инициатива за учредяване на Национален хъб на Мисията срещу рака в България
          Здраве

          Мира Каленицова: Епилепсията засяга стотици хиляди хора у нас и по света

          Дамяна Караджова -
          По повод Световния ден за борба с епилепсията организации на пациенти настояват за по-добър достъп до лечение и повече обществена информираност.
          Крими

          Прокуратурата обяви с какво оръжие са убити тримата в кемпера

          Никола Павлов -
          Разследващите допускат версия за последователно извършени две убийства и едно самоубийство
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions