Асен Василев за „Петрохан“: Политическите внушения по случая са непристойни

Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев заяви, че се правят опити да бъде прикрит фактът, че ДАНС и Прокуратурата не са реагирали навреме по случая, станал публично известен през последните дни.
Той бе категоричен, че не познава нито Ивайло Калушев, нито останалите жертви на трагичните събития край „Петрохан“ и Околчица.
По повод твърденията, че организацията е регистрирана по време на управлението на ПП-ДБ, а разрешението е дадено от тогавашния министър Борислав Сандов, Василев отговори:
Според него опитите за политическо обвързване на случая са „непристойни и грешни“, а случващото се представлява:
Василев коментира и поисканата оставка на столичния кмет Васил Терзиев: